淡水國中美術班畢業展有亮點 重現陳澄波夕照拼貼畫

淡水國中第29屆藝術才能美術班舉辦畢業成果展，主題為「藝憶」，更結合地方資源，與淡水古蹟園區的駐村藝術家阿忠哥合作拼貼，特別展出師生共同創作、重現台灣近代畫家陳澄波的淡水夕照，更是本次展覽的一大亮點。

淡水國中校長王潔雯表示，畢展結合地方資源，讓學生體驗在黑白暗房中沖洗照片，多元又具創意的藝術創作。另外陳澄波的淡水夕照，藉由油土堆疊仿製油畫畫作，用指尖體會台灣早期藝術家的創作歷程並用不同的角度來欣賞自己家鄉之美。

美術班導師曾怡馨表示，這次在畢業展當中，進行作品挑選、畫冊製作到完成策展場地布置，都是由全班21位學生完成，除了素描、水彩、水墨、書法、版畫等平面創作外，還有透過學校校本課程產出的多媒材立體作品，像是利用報紙紙漿捏塑的公仔娃娃以及體驗傳統竹編技術來創作富現代風格的容器，呈現孩子們多元的創作風貌。

美術班學生高興地說，這三年累積下來的努力，可以被這麼多的人看見，感到十分開心。周芷妍同學也表示，雖然九年級有著不小的課業壓力，但是看到自己的作品可以呈現在大家的面前，很感動，覺得辛苦都值得了！ 簡宇宏同學也分享，能夠在老師們的指導下和班上同學共同完成這次的畢業展真的很不容易，大家分工合作、共同完成，是段很難忘且珍貴的回憶。

淡水國中校長王潔雯表示，在藝術美感養成過程中，很開心看到孩子們發揮得天獨厚的藝術潛能, 每位學生都具備多元特質及創意，展現出獨特的內容及風格，也在策展過程中，透過全體共同集體創作與成果展示，培養合作尊重、互相溝通協調的團隊精神。歡迎大家一同來欣賞淡水國中美術班師生為大家提供的藝術及視覺饗宴，充滿學生時代的回憶又富有多層意義的「藝憶」畢業成果展。