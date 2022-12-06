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創校120年水上國小珍藏陳澄波初任教職證明 月底校慶展出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
水上國小獲嘉市木工師兼文物收藏家孫慶鴻捐贈日治昭和19年水上國民學校5年14組的「學級日誌簿」收藏展示。圖／水上國小提供
水上國小獲嘉市木工師兼文物收藏家孫慶鴻捐贈日治昭和19年水上國民學校5年14組的「學級日誌簿」收藏展示。圖／水上國小提供

嘉義縣水上國小31日將慶祝設校120周年「雙甲子」校慶，水上國小培育無數英才，分散海內外各地，228事件罹難者、台灣美術巨擘陳澄波，日治時代曾在水上國小任教，校方珍藏陳澄波初任教職證明，校方日前又獲嘉市木工師兼文物收藏家孫慶鴻，捐贈日治昭和19年水上國民學校5年14組的「學級日誌簿」收藏展示，讓今年校慶特別有意義。

水上國小成立於日治時期明治36年（1903年），從獨立設校「水掘頭公學校」，1968年改名「嘉義縣水上鄉水上國民小學」，120周年校慶有老照片展，從日治時期至今照片回顧，歷屆畢業生合照、打卡拍照專區、學生作品展、教師花藝展、攝影作品展與社區表演活動，校友回娘家聚餐活動。

校長方正一說，陳澄波曾在水上國小任教，校慶當天將展示陳澄波任職期間的在職證明，陳澄波1917年從國語學校畢業，任教於嘉義廳嘉義第一公學校擔任訓導一職。1920年到水堀頭公學校擔任教諭。1921年至1923年，任教台南州水上公學校擔任教諭，曾帶領學生到郊外寫生。

校方獲贈的日治時期「學級日誌簿」，是日治時期最後一年教育史第一手資料，初期老師寫上讀方、算數、歷史、體操、國畫、農業等課程進度，字跡工整，還有日治最後一任校長「曾我銀一」的蓋章。

水上國小獲嘉市木工師兼文物收藏家孫慶鴻捐贈日治昭和19年水上國民學校5年14組的「學級日誌簿」收藏展示。圖／水上國小提供
水上國小獲嘉市木工師兼文物收藏家孫慶鴻捐贈日治昭和19年水上國民學校5年14組的「學級日誌簿」收藏展示。圖／水上國小提供
嘉義縣水上國小31日將慶祝設校120周年「雙甲子」校慶，228事件罹難者、台灣美術巨擘陳澄波，日治時代曾在水上國小任教，校方珍藏陳澄波初任教職證明。圖／水上國小提供
嘉義縣水上國小31日將慶祝設校120周年「雙甲子」校慶，228事件罹難者、台灣美術巨擘陳澄波，日治時代曾在水上國小任教，校方珍藏陳澄波初任教職證明。圖／水上國小提供
嘉義縣水上國小31日將慶祝設校120周年「雙甲子」校慶，228事件罹難者、台灣美術巨擘陳澄波，日治時代曾在水上國小任教，校方珍藏陳澄波初任教職證明。圖／水上國小提供
嘉義縣水上國小31日將慶祝設校120周年「雙甲子」校慶，228事件罹難者、台灣美術巨擘陳澄波，日治時代曾在水上國小任教，校方珍藏陳澄波初任教職證明。圖／水上國小提供

陳澄波 嘉義 日治時期

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