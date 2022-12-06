偏鄉義竹和順國小走讀募款感動企業網友 助師生圓夢
嘉義縣義竹鄉和順國小深耕走讀活動多年，徒步走過台灣這片土地1600公里，今年也獲得群眾與企業的贊助，11月5日由老師林穎慧帶領學生，利用假日挑戰今年18天360公里行程。
孩子努力獲得跨國集團壽司郎肯定，除給予經費贊助，更在12月3日走讀台南場提供午餐，讓完成一上午走讀的孩子開心享用壽司，也認識到壽司郎的企業文化，師生感受到企業給予滿滿的支持與鼓勵。
壽司郎認同走讀台灣理念，也認為教育是一切根本，因此決定贊助，讓參與走讀活動讀孩子們有機會認識壽司文化，3日總經理出口好太郎邀請師生到壽司郎台南西門店用餐，孩子們都很開心。學生陳禾品說，知道要到壽司郎參觀並用餐，真的好開心；陳鳳如同學也說第一次到這麼好的環境用餐，也品嘗壽司美味真的收穫良多。
和順國小老師林穎慧帶學生挑戰走讀台灣360公里路，用雙腳、雙眼探索台灣，邁入第6年，林穎慧線上募資，圖文並茂詳述走讀課程，至今逾百名學童完成走讀，產生2位總統教育獎得主，上線後感動網友，紛紛轉傳捐助。
校長賀惠芳說，這群由一到六年級學生組成的隊伍，透過雙腳認識台灣各角落，學生除了擴展視野，也變得更有自信，學生也將一路上體驗的所見所聞，用文字與圖畫留下回憶。感謝壽司郎對學校的贊助，讓學生體驗到不同的壽司文化。
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