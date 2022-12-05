高市圖草衙分館主題樂齡長照 摘高齡友善城市共老獎
高雄市立圖書館以「『五』你真好！社區好厝邊『高雄市樂齡長照主題圖書館』」，參加衛生福利部國民健康署「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選─共老獎」評選，經書面審查、口頭報告、實地訪評，歷經重重審查，獲得評審肯定，成為獎項頒發以來第一個獲獎的地方公共圖書館。
高雄市首座「樂齡長照主題圖書館」，從2020年起結合在地專業醫療機構高雄市立小港醫院、醫育英醫護管理專科學校，簽署專屬合作備忘錄，透過文化、醫療、教育三方專業與資源，以及吸引或串接更多的夥伴，包括：台灣全人關懷照護服務協會、高雄市鎮港園社區大學、鎮國民中學補校、55樂齡悅讀團、中山大學西灣學院、童心藝術小學堂等，藉由多方的專業與資源的整合並串接在地社區樂齡團體。
111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選，今年全國22縣市、共有361個單位投獎。經過層層嚴謹的審查，高雄市樂齡長照主題圖書館從第一階段計畫提報獲得評審青睞，擠入第二階段口頭報告，並順利通過到最終實地訪評，委員對於地方公共圖書館，以高齡者的角度與需求為出發，以敬老與社會融入為概念，增進高齡者社區參與，覺得耳目一新。
高市圖草衙分館結合在地發展懷舊記憶購置縫紉機，讓圖書館搖身一變成為「青銀交流的創客空間」，以輔療為核心增購桌遊，長者擔任「高年級玩家」促進手部與腦部活動，也促進世代交流。擴視機、閱讀升降桌、起身輔助椅等樂齡輔具更是促進閱讀不可或缺的閱讀利器。還有小港醫院、育英醫專的專業投入，醫護人員、專業師生以及基礎健康、失智體適能檢測設備。
高雄市文化局長王文翠表示，2025年高雄市預計進入超高齡化社會，公共圖書館進而思考如何透過適切服務，帶領社會認識高齡議題，支持高齡人口的閱讀及資訊需求，提升健康與延緩失智失能，促進活躍老化。前鎮草衙分館作為高雄市圖書館樂齡服務的示範館，要落實圖書館社區照顧的功能，實踐高雄高齡友善城市的目標。
高市圖代理館長林奕成表說，圖書館打破以往只有提供閱報、圖書或固定的講座形式，對於長者的需求與需要，跨域結合小港醫院、育英醫專以及眾多的社區團體，打造全市首座樂齡長照主題圖書館。今年8月還要在三民分館，為銀髮族量身打造戲劇表演工作坊，圖書館的樂齡服務將持續創新與深耕於更多區域。
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