全國童軍服務日與民間團體合作推動二手袋循環計畫

中華民國童軍總會今天與家樂文教基金會及台灣二手循環推廣協會合作，舉行全國童軍服務日活動，全台北中南東四間家樂福同步舉行服務示範，推廣「Ubag二手袋循環計畫」。

童軍總會響應聯合國SDGs永續目標與世界童軍總部政策，今年是第三年發起全國童軍服務日活動，這次與家樂福文教基金會及台灣二手循環推廣協會合作，童軍總會秘書長蘇德祥致贈家樂福文教基金會總幹事林夢紹，及台灣二手循環推廣協會理事長張佑輔，使用環保袋拼接製作的童軍領巾，以童軍精神象徵資源再利用，落實環保永續的決心。

這次童軍服務日全台有2000人參加服務，蘇德祥表示，全國童軍服務日將童軍銘言，人生以服務為目的，化為實際行動，推動全國各地童軍團參與社區服務，提醒民眾關心社會需要，重視生態環境，追求台灣永續發展。

台灣二手循環推廣協會理事長張佑輔說，Ubag二手袋循環計畫資訊平台，致力於結合民眾與店家使用二手袋理念，提供全台二手袋循環店家資訊，希望民眾將家中累積的袋子，提供給有需要的合作商家，往後購物也可盡量使用二手袋，以達重複利用實現環保循環價值。

今天的服務日示範活動，各地區5歲至15歲的稚齡童軍、幼童軍、童軍分別在桃園內壢、台中西屯、高雄鼎山及宜蘭的家樂福，在收銀櫃檯後，包裝區前，提供購物後的民眾，由其家中帶來的二手袋，配合口號、海報等創意形式宣導與推廣二手袋循環使用概念，。

家樂福文教基金會總幹事林夢紹表示，很高興童軍在賣場鼓勵消費者以實際行動減塑。