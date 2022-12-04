大榮劍橋國際雙語學校學生參加2022劍橋英檢 通過率9成

高雄市大榮劍橋國際雙語學校是國內第一所申請通過成立的劍橋國際小學，國中課程英語學習採劍橋大學國際課程。校方表示，劍橋兒童英檢YLE有265人通過，其中85人獲得滿盾牌，平均通過率91%；劍橋成人英檢KET & PET，共150人通過，平均通過率92%。今年有8生通過FCE，包括2名5年級生，表現優異。

大榮劍橋國際雙語學校表示，學校培育學生英語能力，更設有日語、法語與德語等選修課程，培養學生國際競爭力；在中文學習課程中博采精華，成立數理及語文領域專業教學研究會，擁有校弦樂團及合唱團，並設立眾多課後學藝課程。