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聯合盃作文大賽決賽 用語文展現國際觀、素養能力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
聯合盃全國作文大賽總決賽今天登場，南區於台南慈濟高中舉行。記者鄭惠仁／攝影
聯合盃全國作文大賽總決賽今天登場，南區於台南慈濟高中舉行。記者鄭惠仁／攝影

第16屆聯合盃全國作文大賽總決賽今天登場，南區於台南慈濟高中舉行，國小及國中作文題目，家長普遍認為很素養，學生易發揮，但高中組題目家長認為除素養外也考驗學生綜觀及創思能力。有學生家長在陪考時分享，鼓勵孩子閱讀方法，就是少看電視、少用3C，多借書，全家一起閱讀。

此次作文大賽國小組題目是讓學生看圖寫作，以頒獎畫面，讓學生選擇圖中任何一個人物角色，自訂比賽項目，完成一篇結構完整的故事。東光國小學生蘇芃語以學校舉辦的澄清湖慢跑賽來發揮，過程中累到想放棄，但看到前面許多同學都在前面，大家都不放棄，她挺過，堅持下去，一路追上許多人，拿到第8名，更讓自己相信「只要努力就有成果」。同校的陳沛晞及林畇妗也分別以自己參加跆拳賽、慢跑賽抒發自己的突破困難的故事。

國中組題目結合18歲有投票權的觀念，假設坦度市有一筆預算，開放市民提案，決定如何運用，題目給4個方案，讓學生假設自己就是這座城市，依據提案內容資訊，抒發想法或期待。

道明中學國中部學生林士峻說，他選方案A「移除『飲』患」，認為經濟發展同時也應顧及少數弱勢者的權益，不能視而不見。同校的王婕? 也選A方案來發揮，她表示，經濟發展快速中應注意到背後的問題，因為一般市民只會看到眼前的利益，沒想到未來，若只顧經濟，忽略弱勢，會讓社會產生隱憂，進而生瘤，引發社會問題。

高雄大灣國中的張蕓選方案D，對於內容指元旦要放煙火10分鐘，她提出放5分鐘的建議，把省下的錢舉辦傳統服飾、美食活動，讓活動多店內涵，不是曇花一現。另復華中學國中部學生吳叡瑩選方案C「尊嚴就業」，她認為，要改變城市，應從根本做起，促進消費、帶動經濟、提升教育，才能帶動並優質就業。

高中組題目是假設城市遭受巨大災害，使半座城市變成廢墟，為了紀念某個遺址，透過1204張不同照片虛擬資產，讓學生假設自己是其中一張照片，除描述照片內容並敘說被購買或沒被購買的旅程。文中以藝人周杰倫朝排團隊發行的幻想熊NFT為例，當周杰倫把自己的網路平台頭像換成這個NFT，再送給五月天主唱阿信，引發粉絲追捧，價格漲了10多倍。家長看到這樣的題目，都覺得很有深度，也是與世界接軌的好題目。

聯合盃全國作文大賽總決賽今天登場，南區於台南慈濟高中舉行。記者鄭惠仁／攝影
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