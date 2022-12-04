嘉義市北興國中60周年校慶 醫師校友捐60萬助清寒學弟妹
嘉義市北興國中今年60周年校慶，現任嘉義市診所協會理事長陳明煌醫師，為第11屆校友，他慷慨捐出60萬給校方當清寒獎學金，昨天校慶日由妻子代為捐贈，表示希望每年獎助3萬元、持續20年，給予學弟妹們鼓勵與支持。
陳明煌表示，國中期間在班上成績都是第1、2名，尤其數學、英文更是常常得到滿分，在良好學習風氣與同儕相互砥礪的薰陶中，建立了對學習的基礎與信心，「回想起在北興國中學習的時期，是他人生中非常重要的里程碑」。
陳明煌也說，捐款除了感謝母校的栽培照顧，同時也勉勵清寒學子，希望用這筆錢每年獎助3萬元，持續20年給予學弟妹們鼓勵與支持。
北興國中校長張仁澤感謝陳明煌贊助獎學金，讓學子能安心學習，也感謝學長姐們及各界長官對北興國中的照顧，學生們有更優質的學習環境與資源；60周年校慶以「六藝競秀 十方同聚」為主題，展示學校創新、前瞻的教育願景，同時校方展現了創校至今的珍貴畫面。
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