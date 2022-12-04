聯合盃全國作文大賽今決賽 市政、NFT考社會素養與創意

「第16屆聯合盃作文大賽」決賽今早登場，中區試場於台中明德中學舉辦，共有834名參賽者同場「筆」畫。今年有三組考題，與時事相關的NFT、模擬城市角度看公共議題，或認定自己是「頒獎台上的誰」皆入題，考驗學生時事素養、創意等，聯合報鼓勵青年學子關懷社會、善用文字力量，為世界帶來正向改變。

第16屆聯合盃全國作文大賽今天上午分北、中、南、離島四區登場，一共有2703名參賽者參與。中區考場今早台中市明德中學登場，來自台中、彰化、南投、雲林、嘉義等地，共834名參賽者參與，分為國小、國中及高中職組等6組。

此次作文題目，高中職部分以網路新興虛擬資產「NFT」作主軸，設定「城市受災成廢墟」的故事背景，製作成1204枚NFT紀念，請參賽者假設自己是其中枚NFT，敘述故事與被購買與否的旅程。

國中組題目則是請參賽者想像，自己是座「城市」，面對4項包含就業、飲用水、經濟、城市觀光等市政方案，及民調等資料，會有甚麼想法與期待？考驗對公共議題的關心與素養。

國小組則提供「三人登台頒獎」的圖，請參賽者發揮想像力，選擇會是哪位人物角色，在甚麼比賽中，發生甚麼故事。

首次進入決賽的呂姓高三生認為，此次題目難度中等，以想像力建構出她NFT內容，並用「說故事」方式書寫出來，可發揮創意；她也提到，平時有關心時事，並在課程、媒體上接收到NFT相關資訊，因此看到題目並不緊張，理解後就很好發揮。

吳姓國三生則說，這是她首次遇到申論型題目，很考驗個人素養與創意，認為難度約中等偏上；她也分享練習歷程，至少每周一篇作文，並請老師協助，點出問題與建議，作品就能寫得越來越好。

有兩個女兒的吳姓女子說，孩子喜好閱讀，平常都是隨手寫文章，之後才接觸到正式格式開始比賽。國二的姊姊有比賽經驗，小學四年級的妹妹則是第一次比賽。妹妹剛學寫作不到一學期時間，所以姊姊陪考壯膽，2人卻皆雙雙進入決賽，感到既意外又高興。