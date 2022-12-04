2022臺灣閱讀節在高雄 精彩活動講座體驗貫穿12月
高雄市立圖書館響應國家圖書館「111年臺灣閱讀節閱讀嘉年華」，以「2022臺灣閱讀節@高雄」為題舉辦多項創意活動，「趣綠地說故事」內容包含親子草地閱讀；「傳遞書香。志工體驗活動」，讓對擔任圖書館志工有興趣的民眾前來體驗一日書香志工；12月11日還有最熱血的草地音樂趴。
臺灣閱讀節是圖書館界一大盛事，高市圖總館與各分館相偕推出許多響應閱讀活動，吸引民眾注意，本次「臺灣閱讀節@高雄」共規畫6大主題，分別是「臺灣閱讀節書展」、「小小愛書人」、「行動圖書館」、「趣綠地說故事」、「一起聽講趣」、「獨立書店走獨趣」。今年更於國際志工日前推出了圖書館書香志工體驗，一開放報名隨即額滿，成人志工與學生志工同場交流。
「臺灣閱讀節」高市圖也出動行動書車駐點高雄專場，今天早上10點半東南亞行動書車駐於天主教聖母顯靈聖牌堂。今年臺灣閱讀節在高雄也有不一樣的突破，「青少年草地音樂趴」將於12月11日下午2點半於總圖及文創會館中間的草地登場，總共集結高雄5所高中、6個社團，超過數十名學生接力登場演出。對於青少年而言，閱讀所帶來的想像常是源自於考試與學習，市圖讓青少年能利用音樂而獲得心情的抒發管道，翻轉對閱讀的想像。
「臺灣閱讀節@高雄」專場有多場精彩趣味的講座，12月10日下午兩點半李崇義將於總館際會廳舉辦「冰山對話」講座；12月17日下午2點半在總館，還有臺師大教育新創公司「數感實驗室」共同創辦人賴以威，帶來「讓數學變得好用、好玩、好學的數感力」；12月18日下午2點，圖文創作家LuckyLuLu將帶來「我想躲起來一下」於總館三樓階梯閣樓療癒讀者，歡迎民眾線上報名。
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