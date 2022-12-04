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嘉市育人國小校慶搭世足熱 小三生「挑球」30下
嘉義市育人國小昨天辦51周年校慶「育人51．盈豐展藝」，由連續多年代表嘉市參加全國賽的直笛隊揭開序幕，且幼兒園及各年級進場展現學校特色，從花卉到足球主題，其中2名三年級學生在觀眾面前挑球達30次，令來賓讚嘆不已。
副市長陳淑慧代表市長黃敏惠到校，頒贈4名今年度獲得教育部等全國獎項的師長，包含教育部閱讀推手許素秋老師、教育部杏壇芬芳獎陳麗華老師、教育部學校體育傳炬獎楊家豪校長、大愛菁師獎伍瑞瑜主任，另表揚校友陳懷恩校友獲得2022總統教育獎。
校慶典禮後，接續有花卉主題多元闖關、才藝發表、花卉課程博覽會、幼兒園小小茶藝師、校友足球OB賽、大隊接力比賽，另由嘉義市家庭教育中心邀請嘉市家長協會齊天大聖戲劇團帶來公演，也吸引許多學生和家長駐足觀賞。
副市長陳淑慧說，育人國小提供港坪、大溪、頭港及劉厝的學子優質學習環境，第1屆畢業校友回到育人過生日，還一起捐助學校無粉塵水洗黑板，真的很為學校感動開心。
育人國小校長楊家豪說，校方在市府全力協助下，原有的舊棟校舍透過耐震補強工程，加強安全性，更在黃市長支持下，建置嘉市第1座人工草皮足球場，讓這所具有足球特色的學校有專業更完善的運動設施，加上學校在50周年時，發願大家「一起做一件好事」願景下，彙集社區、家長及校友力量，全校教室更換無粉塵的水洗黑板，提供健康安心學習場域。
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