快訊

論文事件影響爭黨魁？鄭文燦：學術坦然面對 政治回歸其他標準

影／超狂！影城開幕爆米花裝好裝滿 有人直接搬水塔到場

班班吃石斑 陳其邁：高雄沒問題 今年可吃到3、4輪

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午到阿蓮區中路國小參加百年校慶，受到民眾熱烈歡迎。記者林品君／攝影
高雄市長陳其邁今天上午到阿蓮區中路國小參加百年校慶，受到民眾熱烈歡迎。記者林品君／攝影

今天阿蓮區中路國小舉行百年校慶，市長陳其邁在今年承諾再怎麼忙都會來中路國小百年校慶，今天如期赴約，在上午9點半左右抵達中路國小，才剛步入校園就受到民眾熱烈歡迎，攔下市長要求簽名及合照，歡呼聲久久沒停。

媒體聯訪時市長向大家介紹中路國小，表示中路國小是阿蓮比較北邊的傳統小學，但這幾年加入了比較多元的發展，包含棒球隊、太鼓、小提琴；因應人口老化，小朋友數量有變比較少，但政府也協助將場域納入更多功能的使用，像是發展托育。

現場媒體問及農委會推動的「班班吃石斑」，高雄學校是否趕得上第2輪供應，陳其邁表示這件事主要關乎產銷配送的問題，並現場掛保證「高雄沒問題」。他說高雄現在337所學校都已經吃過第二輪「今年吃到第4輪沒問題」。

市長說明高雄在配銷的部分是做分批配送，沒有像部分地區會下急單，集中在少數時間配運；另外，石斑產地主要在高雄、屏東，高雄離產地近，具地利優勢，配送部分沒問題。

陳其邁現場介紹起目前石斑魚的產銷狀況，他說，目前石斑魚的價格都已經上來，包括之前對石斑養殖戶的補助，表示石斑價格市府都有隨時掌握，現在已趨平穩。「班班吃石斑」第2輪都已經吃完，今年3、4輪沒有問題。

高雄阿蓮區中路國小今舉行百年校慶。記者林品君／攝影
高雄阿蓮區中路國小今舉行百年校慶。記者林品君／攝影
高雄市長陳其邁今天上午到阿蓮區中路國小參加百年校慶，受到民眾熱烈歡迎。記者林品君／攝影
高雄市長陳其邁今天上午到阿蓮區中路國小參加百年校慶，受到民眾熱烈歡迎。記者林品君／攝影

陳其邁 班班吃石斑 屏東

延伸閱讀

高雄藍營瞄準3席立委 綠委：賴清德若選總統 小雞有優勢

陳其邁質疑王鴻薇 中市議員：林佳龍黃國書2014年也一模一樣

百貨公司就在眼前！高雄這座公園「寸土寸金值百億」今天啟用

黨內興起檢討聲浪 陳其邁認同且說「對手像面鏡子」

相關新聞

班班吃石斑 陳其邁：高雄沒問題 今年可吃到3、4輪

今天阿蓮區中路國小舉行百年校慶，市長陳其邁在今年承諾再怎麼忙都會來中路國小百年校慶，今天如期赴約，在上午9點半左右抵達中...

光啟高中師生請願換校長 私校工會籲加速退場審議

桃園市光啟高中近來傳出多起爭議，師生近日向董事會請願，盼撤換校長。全國私校工會今天呼籲桃園市政府，應依「退場條例」，加速...

全國高中技藝競賽奪雙金手獎 竹南君毅中學創校史紀錄

全國高級中等學校 111 學年度商業類學生技藝競賽昨落幕，苗栗縣竹南君毅中學高職部商科戰隊奪得雙金手獎一優勝佳績，創校史...

8人持棍棒、扛桌椅猛砸…南市某高職生遭霸凌 網傳動手原因是「這點」

台南市某高職昨傳出多名高一學生踹打1名學生，還有人拿棍棒及桌椅攻擊猛K，引起外界關注。據指出，共有8名班上學生先後動手毆...

多打一、棍棒桌椅猛砸 南市某高職校園傳霸凌

台南市某高職今傳出多名學生踹打1名學生，還有人拿棍棒及桌椅攻擊猛K，遭毆打學生跌落在地上無力反擊，過程中不時傳出三字經等...

全國語文競賽251菁英出賽 桃教長授旗師生奪獎士氣高

桃園市教育局今天下午在平鎮區義興國小辦理參加全國語文競賽桃園代表隊授旗典禮，由局長林明裕授旗，全市今年派出251位選手參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。