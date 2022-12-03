班班吃石斑 陳其邁：高雄沒問題 今年可吃到3、4輪
今天阿蓮區中路國小舉行百年校慶，市長陳其邁在今年承諾再怎麼忙都會來中路國小百年校慶，今天如期赴約，在上午9點半左右抵達中路國小，才剛步入校園就受到民眾熱烈歡迎，攔下市長要求簽名及合照，歡呼聲久久沒停。
媒體聯訪時市長向大家介紹中路國小，表示中路國小是阿蓮比較北邊的傳統小學，但這幾年加入了比較多元的發展，包含棒球隊、太鼓、小提琴；因應人口老化，小朋友數量有變比較少，但政府也協助將場域納入更多功能的使用，像是發展托育。
現場媒體問及農委會推動的「班班吃石斑」，高雄學校是否趕得上第2輪供應，陳其邁表示這件事主要關乎產銷配送的問題，並現場掛保證「高雄沒問題」。他說高雄現在337所學校都已經吃過第二輪「今年吃到第4輪沒問題」。
市長說明高雄在配銷的部分是做分批配送，沒有像部分地區會下急單，集中在少數時間配運；另外，石斑產地主要在高雄、屏東，高雄離產地近，具地利優勢，配送部分沒問題。
陳其邁現場介紹起目前石斑魚的產銷狀況，他說，目前石斑魚的價格都已經上來，包括之前對石斑養殖戶的補助，表示石斑價格市府都有隨時掌握，現在已趨平穩。「班班吃石斑」第2輪都已經吃完，今年3、4輪沒有問題。
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