全國高中技藝競賽奪雙金手獎 竹南君毅中學創校史紀錄

全國高級中等學校 111 學年度商業類學生技藝競賽昨落幕，苗栗縣竹南君毅中學高職部商科戰隊奪得雙金手獎一優勝佳績，創校史紀錄，校方今天上午舉行盛大慶祝儀式，除放鞭炮、獻花、披掛「君毅之光」彩帶外，中午另辦理感恩分享會慰勞師生。

今年全國高中技藝競賽於11月29日起至12月1日在三重商工及穀保家商盛大登場，計175所學校、745位頂尖選手參賽，爭取 11 個職種 105 座金手、221項優勝，競爭激烈，賽況空前。

君毅中學高職部商科戰隊餐飲科晁靖凱勇奪烘焙職類金手獎，資料科邱嵐妡勇奪商業簡報職類金手獎，多媒體技術科王苡甄榮獲電腦繪圖職類優勝。

校方表示，邱嵐妡從新竹育賢國中畢業後錄取苗栗高中，因志趣不合轉入君毅資料處理科，在校期間品學兼優，為了拚到夢想到手，全力配合師長不厭其煩精熟練習，最後如願勇奪金手獎，創資料科歷年最佳成績紀錄。

晁靖凱則是從國三參加竹南國中和君毅合作技藝班，參加苗栗縣技藝競賽榮獲佳作，畢業後直接選讀君毅餐飲科，擔任選手練習過程中遭遇許多挫折幾度想要放棄，在指導老師不斷鼓勵及班上同學的支持與協助下，展現最佳執行功能，調整心態、勤作筆記、不斷練習與修正，最終獲得甜美的果實。

另位優勝選手王苡甄是新竹竹光國中畢業，從小喜歡電腦繪圖以君毅多媒體技術科為首選，賽前確診，但仍抱病在家自主訓練，比賽中又遇設備出現問題，安頓身心後臨危不亂順利將作品完成。

實習輔導處主任彭懿慈表示，學校用心辦理國中技藝班培育許多優秀選手，感謝各國中認同與支持鼓勵孩子選讀君毅方能獲得今日佳績，這份榮耀屬於君毅與各國中。

副校長江政昌也表示，君毅中學是竹苗地區技職教育典範學校，近七年學生人數躍居苗栗縣第一名，這次獲獎三位選手有兩位來自新竹國中，證明君毅辦學已深獲竹苗地區家長肯定，感謝師長用心指導成就孩子，期勉學生再接再厲學以致用，讓天賦自由。