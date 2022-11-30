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全國語文競賽251菁英出賽 桃教長授旗師生奪獎士氣高

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市教育局長林明裕（左四）為參加全國語文競賽桃園代表隊授旗，期許爭取佳績。圖／市府教育局提供
桃園市教育局長林明裕（左四）為參加全國語文競賽桃園代表隊授旗，期許爭取佳績。圖／市府教育局提供

桃園市教育局今天下午在平鎮區義興國小辦理參加全國語文競賽桃園代表隊授旗典禮，由局長林明裕授旗，全市今年派出251位選手參加國、台、客家及原住民族語各項目比賽，林明裕表示，參賽選手兩個月來集訓，培訓老師犧牲假日指導選手，十分辛苦，期許代表隊拿出亮眼成績，為桃園爭取最高榮譽。

今年全國語文競賽12月4日在新竹市舉辦，分為高中小學、教師、社會組，包括演說（國語、台語、客家語、原住民族語）、情境式演說（台、客、原民語）、朗讀（國、台、客、原民語）、字音字形（國、台、客語）、作文及寫字競賽，桃園代表隊參賽師生在授旗後揮舞激勵士氣，爭取榮譽信心十足，其中桃園14隊代表選手參加試辦本土語文讀者劇場的台語、客語、原民語競賽。

陽明高中老師何佩梅參加國語演說教師組競賽，她曾獲語文競賽全國第四名，去年指導學生獲全國特優，今年她與學生徐鈺翔晉級全國賽，她說，一篇好的演說，是經過鍥而不捨的努力換來，經過團隊努力，希望今年全國賽獲得佳績。　

參加閩南語情境式演說高中組的中大壢中學生林翰廷，國小曾參加閩南語演說，上高中後改參加情境式演說，他說，很感謝培訓老師的付出，因為高中課業壓力重，老師常利用晚上時間指導訓練，他希望這次為桃園爭光。

楊明國小老師鄧玉美參加客家語字音字形教師組競賽，她教學多年後，因喜愛語文，將客語專業能力投入客語教學及參與客華雙語教學計畫，她說，期許參加全國賽獲得佳績，為社會貢獻所學。

介壽國小學生莊翔騰第一次參加泰雅語朗讀國小組全國賽，他從小由外婆帶大，曾參加原民語歌謠、說唱藝術、族語單字詞多項競賽，他說，培訓過程主動請教老師單字發音及段落處理問題，融入情境，希望能說出更貼近泰雅族先輩的口氣，爭取佳績。

桃園 語文競賽

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