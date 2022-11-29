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年假來得早又長！父母寒假帶小孩學這項 開學也受用

聯合報／ 教育事業部
服務國三考生，聯合學苑線上課規畫會考作文寒假密集班。圖／本報資料照片
服務國三考生，聯合學苑線上課規畫會考作文寒假密集班。圖／本報資料照片

國中小學期已過三分之二，明年過年來得早，休業式隔天就是小年夜，不少家長擔心十天年假放過頭，開學難收心。雖然因疫情趨緩，明年寒假有些課程恢復實體，但仍有業者續推線上課，鼓勵家長替孩子規畫實體、數位兼顧的寒假課表，免去舟車勞頓，學習更有效率。

聯合學苑去年暑假起開辦聯合報寫作教室即時線上課，受家長青睞，至今已服務上千名學生。聯合報寫作教室主任王景儀表示，寒暑假讓孩子有機會跳脫學期間的課業壓力，多元學習，建議家長可和孩子討論最想加強哪種能力，比方孩子若對寫文章有壓力，可趁寒暑假加強，開學後便可多專注學科。

●寒假練寫作 開學也受用 

王景儀分析，寫作除了應用在單篇作文，其實週記、心得或專題報告也都和寫作脫不了關係。加強寫作是彙整學過的知識，開學後適用範圍廣。作文要好，培養「觀察力」是基本功，國小寫作課程「觀察造物者-創意寫作營」訓練物體觀察、空間感受以及畫面聯想力，利用觀察力遊戲，搭配長短文交錯練習，取材融合當代影像和古典詩詞，提高孩子學習興趣。

呼應108課綱的教學趨勢，聯合學苑線上課除了創意寫作營，明年寒假新開「好讀看世界-妙思閱讀營」，主打小學生閱讀能力提升，結合好讀周報，搭配閱讀策略抓文章重點，再由聯合報老師帶學生互動討論、議題反思，鼓勵孩子從不同角度分析問題，培養閱讀理解，又能訓練口語表達。

●國三拚作文 寒假是關鍵

國中高中家長最關心孩子的大考作文，為服務國三考生，聯合學苑線上課規畫會考作文加強「寫作六級分-寫作實戰班」，農曆新年後密集上課兩周，適合平常補主科、沒時間顧作文的同學。

高二學生距學測還有一年，可趁寒假預備學測國寫，練習議題思考。王景儀舉例，高中國寫課「高效提分-國寫思辨班」，跳脫古文範疇，從各種新聞時事取材，面向包括「商業行為 經濟地理」、「古今戰爭 運籌帷幄」、「數位壟斷 AI時代」等，訓練思考和文字表達，面對大考更有信心。

●英檢考口說 外師陪你練

除閱讀寫作和大考作文，聯合學苑線上課也推出英語教室和科學教室。英語教室主打外籍教師一對一直播，強調口說練習，營造全英文聽說情境，國小到高中都有班，其中國中和高中瞄準全民英檢、多益TOEIC考生，提供英文證照口語加強。

科學教室強調做實驗，精選高安全性的物理、化學和生物實驗，在家操作，老師線上指導，國小國中開課，充實寒假也能先修自然。費用包含材料包，節省家長時間。

●聯合學苑寒假線上課，閱讀寫作雙軌學習 https://udncollege.udn.com/10802/

寒假 寫作教室 108課綱 英文 作文

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