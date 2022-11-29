高中生彩繪屏東來義鄉古樓堤防 山豬愛心成打卡新地標

中山工商多媒體技術科學生受邀參加屏東來義鄉古樓堤防彩繪，學生運用所學融入在地排灣族文化，將「愛心」和「山豬」彩繪至堤防上，讓過往人車都能欣賞創意美學，並成為打卡新地標。

校長林昭億表示，堤防斜坡彩繪難度高，女學生頂著艷陽天，還摔得四腳朝天，但將灰暗的牆面華麗變身後，學生不僅滿滿成就感，也善盡社會責任。

林昭億表示，古樓部落位於林邊溪出山口右岸山麓的河邊平坦低地，為屏東縣來義鄉古樓村的兩個社區之一，一道長長的河岸堤防緊臨河畔，守護部落居民的生活日常。「彩繪古樓，排灣之美」是由來義鄉公所與高雄市團康訓練協會主辦，邀請中山工商、高雄師範大學、高雄科技大學等參與彩繪，中山工商出動34名多媒體技術科男女學生參與，利用兩天時間完成線稿及油漆上色。

中山工商商管群/設計群主任廖財義表示，因應網路新時代，學校在112學年度起新設立正式編制班多媒體設計科，課程包括平面設計、動畫、數位攝錄影剪輯，多元學習視野廣。

教師鄧正樸表示，這次河堤坡面彩繪邀集科內學生參加，起初學生都很抗拒，經他「曉以大義」，最後有34人參加，且藉此活動讓學生在不斷修改中逐漸找到自己作品的方向，透過電腦繪製設計圖稿，並結合手繪親自執行，讓學生在服務學習的過程中結合所學，展現創意。

學生吳珊妮說，她這組設計「愛心」圖案，在斜坡光是要把愛心畫對齊，就讓她大崩潰，且在彩繪過程還站不穩，摔了兩次跤，黑褲子變成大花褲，再加上炎熱天氣，直呼遇到人生最大挫折。調整心態後，最後看到自己與夥伴親手完成的彩繪牆，心裡頓時豁然開朗，成就感油然而生，並學習到團隊合作的重要性。