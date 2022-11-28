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恐龍家長列10點切結書逼老師簽字 網友一看氣炸：以為學校生活客製化？

聯合新聞網／ 綜合報導
家長示意圖。 圖／ingimage
家長示意圖。 圖／ingimage

恐龍家長再出奇招！近日一名學生家長在網上貼出國小女兒班上有其他學生家長列出10點規定切結書，要求老師簽下並遵守規定，但仔細看卻發現這些規定內容相當誇張，許多網友看了也砲轟直呼「恐龍家長要不要自己辦一間學校？」

一位家長在臉書社團爆怨公社揭露其他學生家長列出的切結書，10點規定包含「1、不以在課堂中發出聲音為由，處罰同學（如桌椅聲、文具掉落聲⋯⋯）；2、不應在最後一聲鐘響前沒進教室而遲到就要被處罰，應給同學們緩衝時間；3、不應以愛班服務不能下課來當成處罰；4、老師平時說話請心平氣和，勿大聲怒罵及斥責，多用鼓勵、正增強方式；5、老師請勿說不適合這個年齡應該聽的故事，或以恫嚇的語言威脅同學；6、考試完勿把全班分數唸出來；7、對待學生要公平，同學間應有一致標準；8、建立暢通、公開的溝通管道，符合家長的期待及知悉的權利；9、晨光時間之運用方式具體規劃；10、不要做與教育部規範之（不當）管教」。

恐龍家長列10點切結書要求老師簽字，但內容細節讓人看了直搖頭。圖擷取自爆怨公社
恐龍家長列10點切結書要求老師簽字，但內容細節讓人看了直搖頭。圖擷取自爆怨公社

原PO直言現在的老師很難當，列出這份切結書的學生家長在小孩一年級就已經逼退一位老師，「沒想到這種事也發生在女兒班上，一堆問題的學生家長竟列切結書想逼退老師，內容真的是⋯⋯」，他將切結書內容PO上網後坦言「只是想要捍衛女兒的受教權」。

消息一出，許多網友也傻眼表示「什麼叫做鐘聲響完沒進不要處罰、要有緩衝時間？有點好笑，不然你以為學校的鐘聲當擺設喔，不會提前進教室嗎？這不是很基本嗎？」、「這麼保護（小孩），建議在家自學不要影響其他學生的受教權，最好可以蓋個溫室把您的孩子關在裡面一輩子，外面的世界很可怕」、「恐龍都以為學校生活是客製化教學…」、「為什麼老師要簽這種切結書？恐龍家長自己辦一間學校就好了！」

爆怨公社 恐龍家長 親子

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