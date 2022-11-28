台南立人國小種無毒草莓 抗熱、抗病又香氣撲鼻

台南市北區立人國小結合自然課程和食農教師黃冠銘的專業與無毒草莓栽培經驗，教導學童在校內栽種150株草莓，並提供有機種植概念。希望讓友善自然、生態保護與無毒農業向下扎根。

校長王全興表示，在黃冠銘地指導下，於校園內尋找長年荒蕪的閒置空地，闢為「藝畝方田」，以草莓高架盆栽方式種植。今天三年級學生配合自然課及友善自然校園，由老師教導認識並深耕無毒農業的有機觀念。

王全興說，市區孩子少有機會栽種草莓，全校學童一直期待能有專屬自己的幸福農場，種下屬於自己的草莓，方便近身觀察、記錄和研究。所以學校便遍尋校內僅剩空地，稍加整理美化，並以種出無毒草莓為目標。栽種前，先讓學生藉由自然課、閱讀課、討論，並和食農專家對話，以專題方式體驗栽種方法。

台灣草莓產季約11月至隔年4月，食農黃冠銘表示，由於強調以「無毒」方式栽種，特別從草莓的整土、施肥、栽種的間隔密度、溫度控制、日照規畫、灑水時間，以及高架盤栽等方式，事前做好科學化規畫，進而讓小孩子體驗栽種，並分配未來應負責的工作與記錄，希望讓友善自然、生態保護與無毒農業的理念，深植於小朋友心中。

王全興表示，立人國小長期注重科學教育，打造培養學生科學素養的優質環境。草莓育種結合食農教育和科學教育，除了引導學生懂得草莓種子栽種技術外，並能發現問題源頭與思考決策，例如發現草莓苗沒有台南在地品種，該如何因應環境培育出適合在地風土氣候的草莓苗? 因此選擇有特色的品種，期待培育出抗熱、抗病、香氣馥郁撲鼻、果實口感綿密、微酸微甜果味襲人的迷人草莓。