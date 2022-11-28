快訊

謝國樑擬送5萬輛電動機車 環保署：可自行籌措財源

直播／指揮中心不再每天開？ 王必勝下午2時主持記者會

選舉是有錢人的遊戲？律師：收選舉保證金不合理

國圖：8成中小學期刊報紙典藏量不足、人均購書經費低

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國家圖書館今天發布「110年學校閱讀風貌與閱讀力分析報告」，卻發現國高中小師生每人平均圖書資料購置費用低於200元，仍有待充實。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
國家圖書館今天發布「110年學校閱讀風貌與閱讀力分析報告」，卻發現國高中小師生每人平均圖書資料購置費用低於200元，仍有待充實。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

國家圖書館今天發布「110年學校閱讀風貌與閱讀力分析報告」，數據顯示110年疫情影響學校圖書館利用，全年借閱冊數降低。大專校院圖書館的電子館藏超過5成，國高中小仍以實體書為主，不過國高中小師生每人平均圖書資料購置費用低於200元，甚至25％國小在去年未編列任何購書經費。另外，高中以下學校圖書館在期刊與報紙的典藏數量，仍有約8成學校典藏數量不足。

根據國圖統計，去年各級學校全年進館總人次合計超過5504萬人次，平均每校進館人次約為1.29萬人次，其中大專校院圖書館進館總人次為2183萬人次，平均每間學校圖書館讀者進館人次為13.23萬人次，較109年減少近5萬人次。高中學校圖書館年度進館總人次為721萬人次，平均每校進館人次為1.37萬人、國中小圖書館平均進館總人次每校則低於1萬人次。

而在館藏資源典藏方面，全國各級學校館藏總量至去年底計超過2億5000萬冊，直轄市組以台北市學校平均每人擁書冊數76.3冊最高，台南市（63.35）和台中市（53.77）次之；縣市人口40萬以上組，嘉義縣114.89冊，其次為新竹市（83.60）與南投縣（68.83）；縣市人口40萬以下組，連江縣188.36冊最高，依序為花蓮縣（105.65）及澎湖縣（89.49）。

其中，大專校院圖書館的館藏資源最為豐富，全台大專校院圖書館館藏量累計超過1億7314萬冊，其中圖書資料累計7097萬冊（占40.99％）、非書資料1542萬冊（8.91％），在電子資源的占比更高達50.11％，累計8675萬冊（件），超過了實體資源的數量。

高中以下學校圖書館的館藏，則仍以紙本的圖書資料為主體，占整體館藏資源超過90％的比例。不過國圖也說，高中以下學校圖書館在期刊與報紙的典藏數量，仍有約8成的學校典藏數量不足，提醒未達基準學校，應重視圖書館營運以符應〈圖書館設立及營運標準〉中館藏發展基準要求。

國圖也發現，大專去年平均每校投入2000萬元購置圖書，每位教職員生平均購書費1826元，但高中一年只有19萬元、國中11萬元、國小8萬元，國中小師生每人平均購書費不到200元，甚至6％高中、16％國中、25％國小在去年未編列任何購置經費，為落實學校圖書館功能，呼籲學校應重視圖書館館藏建設，滿足師生教學與學習的需求。

圖書館 澎湖縣 台大

延伸閱讀

成大國際校長論壇中波蘭學者：烏俄戰爭破壞大量研究機構與圖書館

未來圖書館演化方向有哪些？寫在桃園圖書館新總館開張後

台灣閱讀節嘉年華12月登場 邀海外圖書館員訪台

台南應用科大學生圖書館墜地 無呼吸心跳送醫急救中

相關新聞

基隆慢飛天使参加亞特盃比賽 拿下10金、4銀、2銅佳績

基隆市明德國中和深美、隆聖、西定國小組隊，昨天參加「亞特盃」心智障礙運動會，共拿回10金4銀2銅獎項。教育處長杜國正說，...

校園新鮮事／出納暗中先墊款 詹素蘭維護弱勢尊嚴

北市興隆國小出納組長詹素蘭關懷學生不遺餘力，不僅學生喜歡與她聊天，發現繳費困難的學生甚至主動墊支費用，還告訴學生家長還款...

國圖：8成中小學期刊報紙典藏量不足、人均購書經費低

國家圖書館今天發布「110年學校閱讀風貌與閱讀力分析報告」，數據顯示110年疫情影響學校圖書館利用，全年借閱冊數降低。大...

基隆七堵國小拿下潔牙微電影最佳金句獎、最佳造型獎

2022年全國國小學童潔牙微電影觀摩今天頒獎，基隆市七堵國小「口罩也遮不住亮白美齒的風采」獲得甲組最佳金句獎、最佳造型獎...

新豐高中邀崑山科大外籍生參加社團 體驗有趣課外活動

新豐高中為增加學生使用外語機會，主動聯繫鄰近大專外籍生交流，今天崑山科大6名外籍生到新豐高中參加學生社團活動，今年是新豐...

國際機器人賽大放異彩 台中市溪南國中奪世界雙冠軍

台灣代表隊台中市溪南國中在今年德國多特蒙德舉行的國際奧林匹亞機器人大賽大放異彩，囊獲「機器人運動」、「未來工程師」項目冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。