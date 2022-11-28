國圖：8成中小學期刊報紙典藏量不足、人均購書經費低
國家圖書館今天發布「110年學校閱讀風貌與閱讀力分析報告」，數據顯示110年疫情影響學校圖書館利用，全年借閱冊數降低。大專校院圖書館的電子館藏超過5成，國高中小仍以實體書為主，不過國高中小師生每人平均圖書資料購置費用低於200元，甚至25％國小在去年未編列任何購書經費。另外，高中以下學校圖書館在期刊與報紙的典藏數量，仍有約8成學校典藏數量不足。
根據國圖統計，去年各級學校全年進館總人次合計超過5504萬人次，平均每校進館人次約為1.29萬人次，其中大專校院圖書館進館總人次為2183萬人次，平均每間學校圖書館讀者進館人次為13.23萬人次，較109年減少近5萬人次。高中學校圖書館年度進館總人次為721萬人次，平均每校進館人次為1.37萬人、國中小圖書館平均進館總人次每校則低於1萬人次。
而在館藏資源典藏方面，全國各級學校館藏總量至去年底計超過2億5000萬冊，直轄市組以台北市學校平均每人擁書冊數76.3冊最高，台南市（63.35）和台中市（53.77）次之；縣市人口40萬以上組，嘉義縣114.89冊，其次為新竹市（83.60）與南投縣（68.83）；縣市人口40萬以下組，連江縣188.36冊最高，依序為花蓮縣（105.65）及澎湖縣（89.49）。
其中，大專校院圖書館的館藏資源最為豐富，全台大專校院圖書館館藏量累計超過1億7314萬冊，其中圖書資料累計7097萬冊（占40.99％）、非書資料1542萬冊（8.91％），在電子資源的占比更高達50.11％，累計8675萬冊（件），超過了實體資源的數量。
高中以下學校圖書館的館藏，則仍以紙本的圖書資料為主體，占整體館藏資源超過90％的比例。不過國圖也說，高中以下學校圖書館在期刊與報紙的典藏數量，仍有約8成的學校典藏數量不足，提醒未達基準學校，應重視圖書館營運以符應〈圖書館設立及營運標準〉中館藏發展基準要求。
國圖也發現，大專去年平均每校投入2000萬元購置圖書，每位教職員生平均購書費1826元，但高中一年只有19萬元、國中11萬元、國小8萬元，國中小師生每人平均購書費不到200元，甚至6％高中、16％國中、25％國小在去年未編列任何購置經費，為落實學校圖書館功能，呼籲學校應重視圖書館館藏建設，滿足師生教學與學習的需求。
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