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開放舞禁後的第一場舞會 葉清芳鏡頭下狂飆的1980年代

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
葉清芳於1988年拍攝的〈昇平戲院〉，記錄沒落的戲院成為牛肉場歌舞秀舞台的景象。圖／國家攝影文化中心提供
葉清芳於1988年拍攝的〈昇平戲院〉，記錄沒落的戲院成為牛肉場歌舞秀舞台的景象。圖／國家攝影文化中心提供

1980年代的台灣適逢解嚴前後，加上經濟起飛，社會瀰漫著一股變動的熱情與活力。在那段風起雲湧的日子裡，各種政治改革、社會運動等街頭抗議事件陸續發生。國家攝影文化中心推出「線上藝廊」單元—「浸漬的踅音：葉清芳1980年代作品」，邀民眾透過攝影家葉清芳寫實又洋溢詩意的鏡頭，觀看那個激情狂飆的1980年代。

葉清芳1960年生於台北縣瑞芳鎮（今新北市瑞芳區），1983年世界新聞專科學校（今世新大學）畢業，1986年進入《時報新聞週刊》擔任攝影記者時，適逢台灣解嚴前後，也是各種政治改革、社會運動風起雲湧之際，他拍攝了大量有關示威遊行、街頭抗議的群眾運動現場。葉清芳善於運用慢速快門、重複曝光等技巧，製造晃動模糊、光軌流瀉的失焦和殘影效果，表達現實的混亂、詭異的疏離情境。

葉清芳身為新聞攝影記者，從1986年5月19日黨外人士要求解嚴 的「五一九綠色行動」之後，陸續拍攝了 1986 年 11 月著名的「桃園機場事件」、1987年2月「《蓬萊島》雜誌案」陳水扁等三人出獄現場、1987年2月28 日的「二 二八和平日說明會」、1988年5月20日的「五二〇事件」農民請願運動、1988年抗議萬年國代的數場「國會全面改選」示威遊行……，以及 1986 年開放舞禁的第一場舞會。

葉清芳拍攝的群眾運動，沒有流血衝突、鎮暴武裝的混亂場面，對事件主角也不做英雄式的謳歌。「狂飆年代」系列與其說是新聞報導，倒不如說是事件的另類記錄，因此也無所謂客觀或偏頗，而僅僅是一位在場的影像記錄者， 以他主觀視角、擇取景框和意識觀點，為新聞現場留下戲劇性的零星片刻。

葉清芳在工作之餘，也拍了不少生活即景、人文肖像等紀實作品。他拍攝大量與自己生活相關的題材，例如朋友聚會、婚宴敬酒等場景，傳神地捕捉友人相聚酒酣耳熱、嬉笑打鬧的情景，並通過強烈的明暗對比、即興的抓拍視角，呈現1980年代解嚴後期，藝文界人士、攝影記者和年輕人，經常在下班後相約聚會，一邊把酒言歡、針砭時局，一邊釋放內心的苦悶與壓抑。

葉清芳在1987年台北爵士藝廊舉辦首次個展「殘影解像」，1996至1997 法國遊學期間也曾於巴黎 La Laverie Galerie 展出「放浪人生」（Une dose de bohème dans la vie）攝影個展。然而自1988年至1998年，他反覆在攝影記者工作離職又復職，擺盪於新聞拍攝與攝影創作之間，同時也習於在酩酊與清醒的交替中度過晨昏，這種醒與醉彼此更迭的生活型態，到 2001年開設「芳芳大酒家」餐飲店仍然持續，直到2005年肝炎逝世為止。

為使影像愛好者有機會了解葉清芳的作品，國家攝影文化中心「線上藝廊」單元特別邀請學者呂筱渝擔任策展人，將所典藏的作品精選規畫為「浸漬的踅音：葉清芳1980年代作品」線上展覽。此次展覽的內容共區分為小鎮片段、海濱記事、台北況味、人間拾遺、狂飆年代等五個不同的子題，邀觀眾一同來回顧這段歷久彌新的1980年代。

●「浸漬的踅音：葉清芳1980年代作品」線上展覽網址：https://reurl.cc/10mvaG

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在浪濤拍打的冬季海灘，葉清芳拍攝藝術家以苦行僧般的肉身，透過行為表演實踐他們的理念。圖／國家攝影文化中心提供
在浪濤拍打的冬季海灘，葉清芳拍攝藝術家以苦行僧般的肉身，透過行為表演實踐他們的理念。圖／國家攝影文化中心提供
1980 年代髮禁、舞禁、黨禁、報禁等各種禁令陸續解除。葉清芳拍攝 1986 年舞禁解除後，台北市教育局開放的第一場舞會，畫面中汗流浹背的男子正激昂吶喊，揮動緊握的拳頭，用力地擺動身軀，而他身邊的舞客也正隨著現場的旋律，一同熱烈地以手打著拍子。圖／國家攝影文化中心提供
1980 年代髮禁、舞禁、黨禁、報禁等各種禁令陸續解除。葉清芳拍攝 1986 年舞禁解除後，台北市教育局開放的第一場舞會，畫面中汗流浹背的男子正激昂吶喊，揮動緊握的拳頭，用力地擺動身軀，而他身邊的舞客也正隨著現場的旋律，一同熱烈地以手打著拍子。圖／國家攝影文化中心提供
通過重複曝光的拍攝手法，葉清芳將熱鬧演講場合中狂熱的眾生相，濃縮收攏在作品裡。圖／國家攝影文化中心提供
通過重複曝光的拍攝手法，葉清芳將熱鬧演講場合中狂熱的眾生相，濃縮收攏在作品裡。圖／國家攝影文化中心提供

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