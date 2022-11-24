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客家文化數位化！客家元宇宙線上文化館登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全球客家崇正會聯合總會為推廣客家文化傳承，成立客家元宇宙線上文化館「崇正時代」。圖／全球客家崇正會聯合總會提供
全球客家崇正會聯合總會為推廣客家文化傳承，成立客家元宇宙線上文化館「崇正時代」。圖／全球客家崇正會聯合總會提供

全球客家崇正會聯合總會有鑑於數位時代發展快速，為推廣客家文化傳承，今年在台灣成立客家元宇宙線上文化館「崇正時代」。設立客家青年學院、精緻客家產業及地方創生等都是客家人關心議題，歡迎有興趣民眾至各議題投票網站表達意願。

全球客家崇正會聯合總會代總執行長曾觀濤說明，歷史悠久的客家團體香港崇正會於1998年9月27日召開客家代表大會，經客家領袖黃石華提議成立全球客家崇正會聯合總會（簡稱全聯會）。 全聯會秉承客家先賢以天下為已任，愛民族愛社會，積極與世界客家社團、鄉親聯結，並籌辦推展客家大小活動，在海内外帶來重大影響。

曾觀濤表示，台灣是客家族群聚集重鎮，為此全聯會決定在台灣成立客家線上文化館，名稱為「崇正時代」。「崇正」代表客家精神源流，象徵客家人硬頸敢作敢為、吃苦耐勞團結互助的精神。「時代」呼應著META新興世代的概念。

曾觀濤指出，今年的選舉中，有候選人如桃園市長候選人張善政，提出數位化客家文化可行性。設立客家青年學院，培育精英人才、精緻客家產業、推動地方創生、推廣文化傳承、舉辦客家文化節等都是客家人關心的話題，有興趣的民眾可自行至議題投票網站表達意願。議題投票網站：https://reurl.cc/MX8lp4。客家線上文化館:hakkameta.net。

客家文化節 投票

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