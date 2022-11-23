六和高中代表隊勇奪WRO「未來創新家」第10名

六和高中國中部三名學生組成的團體，代表台灣赴德國參加國際奧林匹亞機器人世界賽（WRO），拿下「未來創新家」項目第10名，好消息讓全校師生大為振奮。

本次WRO有來自73國365支隊伍參賽。六和參賽的三位學生葉軒佑、胡軒睿、沈煜宸為彌補語言的不足，賽前除了機器人部分的練習，還要接受外師的特訓，壓力之大可想而知。

六和表示，比賽時，三名隊員努力展現所學，用英語向評審介紹自己隊伍的設計理念，如何利用程式和機器人解決日常生活的難題、打造適合老年人居住的未來城市。

三位得獎同學在得獎感言中提到，「在比賽過程中，我們受益良多。每個參賽隊伍都是自己國家的第一名，這次能拿到『世界第十』，我們清楚的知道，對手一直都是自己，只有不斷的成長，才能累積更多的實力。」