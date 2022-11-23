動物們躍紙上！國小生超齡雙語筆記「圖文並茂」 逾千人讚：前途無量
你也喜歡逛博物館嗎？動物星球頻道臉書17日分享，一名國小生在參觀自然科學博物館後寫下的「雙語筆記」，其超齡的動物速寫及工整的字跡，都讓留言區的網友們自嘆不如。
動物星球頻道臉書分享一張來自國小生的筆記，只見紙上的馬、大象在小朋友的刻劃下躍上紙面；而動物們的中英文學名、特徵，也被他以工整的手寫字一筆一筆記下，讓粉專小編也不禁讚道，「超級厲害，筆記得也很詳細喔」。
貼文一出，也吸引眾多網友們按讚、留言，「看字就能給100分！」、「完美演繹讀書心法⋯口到、眼到、手到、心到」、「未來的生物學家」、「字也寫的漂亮，現在學生書寫文字很多都夾雜著簡體字了」、「英文字寫得比我好看…」、「現在這樣的孩子，跟化石一樣稀有」、「好厲害的小孩，以後前途無量啊」。
文末，動物星球頻道臉書小編指出，自己小時候也最愛去有恐龍的博物館，並向家長喊話，可多多帶家中年幼小朋友參觀博物館。全台博物館整理可參考以下連結：https://museums.moc.gov.tw/。
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