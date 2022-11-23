動物們躍紙上！國小生超齡雙語筆記「圖文並茂」 逾千人讚：前途無量

現今社會提倡愛的教育，少有體罰學生的狀況發生，但仍有部分七年級生經歷過體罰的年代。一名網友發文分享，曾因為班上吵鬧，被老師要求「排隊賞巴掌」，引起許多同齡人的共鳴，紛紛表示曾被老師用「藤條打指尖」、「水管抽小腿」、「捏奶頭」等。

2022-11-22 22:06