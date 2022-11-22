曾被老師要求「排隊領巴掌」 網嘆：七年級生常態

現今社會提倡愛的教育，少有體罰學生的狀況發生，但仍有部分七年級生經歷過體罰的年代。一名網友發文分享，曾因為班上吵鬧，被老師要求「排隊賞巴掌」，引起許多同齡人的共鳴，紛紛表示曾被老師用「藤條打指尖」、「水管抽小腿」、「捏奶頭」等。

有網友在PTT八卦看板以「有多少人小學時排隊給老師賞巴掌過？」為標題發文，自己小學時，全班吵得不可開交，老師進教室後便怒喝：「剛剛有吵鬧的過來排一排」，然後每個人領一個巴掌。想起這段過往，原PO不禁飆罵髒話，並指出女老師賞巴掌都不控制力道，自己和不少同學臉上都留下清晰的「巴掌印」。

許多同齡網友紛紛表示，體罰是七年級生的常態，「7年級中前段應該還有些有遇到吧，5、6年級那年代就不用講了」、「七年級，國中小發考卷時一個一個發一個一個揍，那氣氛之恐慌」、「7年級尾已經有愛的教育這一說了，7年頭以前的才會遇到」、「以前家長會，家長都會叮嚀老師兇一點」、「被扁完還要跟老師說謝謝」、「我覺得巴掌痛不痛其次，侮辱性極強」。

更有過來人描述曾經被體罰的慘狀，「每天拿不同的體罰器具炫耀『又想到好方法整你們』，還有直接拆木椅當板條打的」、「上課不爽直接一個板擦就丟你臉上」、「女老師捏我奶頭，還嗆我肥宅奶，回家痛哭」、「五根手指併成圓形用藤條頭打指尖，那時候這種打法吃蓮霧超痛的」、「我那年代站整排半蹲夾掃把、用水管抽小腿，賞巴掌只是小意思而已，抓頭髮巴頭的一堆… 」、「椅子橫木條、熱溶膠、藤條，都看過同學被打」，慘忍手段，怵目驚心。

不過也有不少網友說，和以前比起來，現在的教育環境改善許多，反倒是老師小心翼翼，深怕觸犯法規，「現在哪個老師敢管教學生？」、「現在的話大概會被家長告死+私刑」、「如果是現在早被拍影片po上網公審了」、「現在是老師彎腰說抱歉」。