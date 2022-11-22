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幼兒園閩南語沉浸教學 111學年擴大至227園、834班

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
幼兒園舉辦閩南語闖關活動，由大班的哥哥姊姊當關主考驗小幼班弟弟妹妹。圖／教育部提供
幼兒園舉辦閩南語闖關活動，由大班的哥哥姊姊當關主考驗小幼班弟弟妹妹。圖／教育部提供

教育部委託國立台中教育大學幼兒教育系辦理「閩南語沉浸式教學融入幼兒園計畫」，從105學年10園、37班參與試辦，至111學年度辦理規模擴大到227園、共834班參與，參與幼兒園涵蓋全國各縣市，讓幼兒沉浸在閩南語的環境中。

以嘉義市復國幼兒園為例，該園將閩南語融入一日作息及各項活動中，例如在學習區以閩南語分享自己的作品並與同學聊天，今年也結合計畫，將校園裡的老屋翻修成故事屋，鼓勵幼兒以閩南語介紹故事屋，並在學期末舉辦閩南語闖關遊戲，由教保服務人員輔導大班幼兒擔任關主，使用閩南語帶領中、小班幼兒進行遊戲，使幼兒增進閩南語表達能力。

新竹市西門國小附幼是第一年參與本計畫，教保服務人員參與增能活動，並帶回園內分享研習資源，引導幼兒在學習區使用教學設備錄製閩南語故事。另以閩南語進行節慶活動、全園性宣導活動，讓幼兒沉浸在閩南語的環境中。防疫期間也改採線上教學，讓親子使用閩南語，將閩南語的使用延伸至家庭。

彰化萬來非營利幼兒園則透過自製教具佈置班級閩南語情境，與幼兒一起創作閩南語的學習區名牌，並用閩南語與幼兒討論餐點的名稱、食物味道、顏色等日常話題。同時結合社區參訪，到河濱公園灌杜猴（灌蟋蟀）、參與媽祖遶境活動，連結在地文化課程，讓閩南語自然融入在課程及生活中。

國教署表示，這項計畫也舉辦教師增能活動，111學年度起為擴大效益，採用線上、實體同步進行，包含工作坊、期末成果分享及巡迴輔導諮詢專車等，邀請專家至各區進行座談，讓教保服務人員了解如何營造豐富的語境及執行沉浸式教學活動。

閩南語 幼兒園 老屋

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