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新北光仁中學智慧教室啟用 校園數位邁大步

聯合報／ 教育事業部
光仁中學校長陳盈盈（左）與校友孔令剛共同為智慧教室揭牌。圖／光仁中學提供
光仁中學校長陳盈盈（左）與校友孔令剛共同為智慧教室揭牌。圖／光仁中學提供

新北市光仁中學為讓提升學生數位應用能力，上月啟用設有專業軟硬體的智慧教室，其中包括86吋智慧觸控大屏、150台Chromebook載具和Google education plus授權的專業軟體。

光仁的智慧教室內部寬敞明亮，牆面有對比強烈的裝飾塗層，為教室增添科技感。校方表示：「新冠疫情期間，校內累積大量使用Google旗下 classroom、meet、雲端工具和應用軟體的經驗，因此，智慧教室的設計理念即以Google元素作為基調，希望老師們以成為Google認證的教育家精進。」

智慧教室揭牌當天，光仁中學校長陳盈盈，捐款協助設備的傑出校友孔令剛、家長會及各處室主任都出席見證，且體驗各種設備，並透過大銀幕分享對智慧教室的祝福和期許。陳盈盈表示，感謝孔令剛回饋母校，也期許老師善用智慧教室的設備，提升學生學習興趣和成效，以達數位校園轉型的目標。

光仁中學表示，智慧教室的諸多設備中，150台Chromebook載具與86吋智慧觸控大屏的購置經費來自「新北創新教育加速器計畫」AI無人機計畫，顯示光仁中學參與「新北創新教育加速器計畫」也帶動實現數位校園。

校方強調，智慧教室主要功能是提供教學應用，協助學生自主學習、探究實作。也可幫助師長完備影音直播的錄製、遠距教學的練習實作，以及教材研發，替數位教學加分。

新北光仁中學日前啟用智慧教室。圖／光仁中學提供
新北光仁中學日前啟用智慧教室。圖／光仁中學提供

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