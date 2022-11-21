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雲縣府編列預算採購 汰換2.6萬張國中小課桌椅

中央社／ 雲林縣21日電
雲林縣國中小學校課桌椅既往採損壞修繕方式處理，未編列過預算補助各級學校汰換，因近年部分課桌椅已損壞過於嚴重無法修繕，中央無針對課桌椅固定補助，且待補的課桌椅數量達26735張課桌椅，因此縣府編列預算採購。 中央社
雲林縣國中小學校課桌椅既往採損壞修繕方式處理，未編列過預算補助各級學校汰換，因近年部分課桌椅已損壞過於嚴重無法修繕，中央無針對課桌椅固定補助，且待補的課桌椅數量達26735張課桌椅，因此縣府編列預算採購。 中央社

雲林縣府盤查縣內國中小課桌椅，發現許多已破損不堪，縣長張麗善今天宣布，縣府編列4960萬元採購2萬6000多張課桌椅，盼明年度新學期開學前完成汰換，讓學生學習更有效率。

雲林縣111學年度公立國民中小學課桌椅需求數量確認會議今天在雲林國民中學舉行，張麗善、教育處長和雲林縣國中小校長等人出席。

雲林各校課桌椅既往採損壞修繕方式處理，未編列過預算補助各級學校汰換；因近年部分課桌椅已損壞過於嚴重無法修繕，中央無針對課桌椅固定補助，且待補的課桌椅數量達26735張課桌椅，因此縣府編列預算採購。

張麗善表示，課桌椅為學生經常使用的設備，為了給雲林縣國中小學生更優質學習環境，藉由減少影響學童健康的壓力源，促進學生身心健康成長，縣府初步編列新台幣4960萬元經費，汰換目前已損壞嚴重的課桌椅。

張麗善指出，此次大規模汰換學校課桌椅，教育處已經規劃在石榴國中設立雲林縣課桌椅再生銀行，配合石榴國中科技實驗學校的木工課程，不只汰換下來的課桌椅可以循環再利用，學校的木工課程更可以有現場實習的材料，不僅對地球環保貢獻一份心力，學生獲得實際操作機會，同時經由回收、再生過程培養學生惜物愛物。

雲林國小校長魏國賢告訴中央社記者，可調式的課桌椅為金屬製，重量較重，學生不易搬動，所以此次採購改為木製，學生在使用時更安全、穩固。

魏國賢說，學校許多桌椅是修了又補、補了又修，部分課桌椅不堪使用，陸續找企業捐贈或是學校自籌經費採購，近年來陸續汰換近500套，但仍有半數課桌椅待汰換。

雲林縣政府盤查縣內國中小課桌椅，發現許多已破損不堪，縣長張麗善（持麥克風者）21日宣布，縣府初步編列新台幣4960萬元經費採購課桌椅，盼明年度新學期開學前完成汰換，提供學生更優質的學習環境。 中央社
雲林縣政府盤查縣內國中小課桌椅，發現許多已破損不堪，縣長張麗善（持麥克風者）21日宣布，縣府初步編列新台幣4960萬元經費採購課桌椅，盼明年度新學期開學前完成汰換，提供學生更優質的學習環境。 中央社

雲林 張麗善 小學

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