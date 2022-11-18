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把中輟生找回來 嘉義市這3所學校獲表揚
嘉義市在今年「全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」獲得「績優縣市」，嘉義市北園國中、南興國中與民生國中3所學校並榮獲「績優學校」表揚，展現嘉義市長期深耕學生中輟預防與復學輔導工作，成效卓越。市府教育處長林立生表示，嘉義市面積不大、人口不多，但發揮了大大的能量。
教育處長林立生表示，嘉義市面積僅有60平方公里，人口數在全台22縣市中排名第18，面積小小，人口不多，但發揮了大大的能量，教育的力量讓嘉義市很不一樣。因為學生中輟的成因複雜且多元，所以嘉義市設有全國唯一的中輟專責社工，協助學校深耕中輟預防與復學輔導工作，聯繫各網絡單位，緊密編織愛的防護網，讓學生「一個都不能少」。
北園國中校長謝宜岑表示，校方會依據學生的需求，量身訂作個案彈性學習措施：讓學生漸進式入班上課，讓學生先從1節，再來2節，慢慢地返回教室逐步漸適應原班學習步調。適時召開個案聯繫會議，促成相關人員積極對話，討論分工又合作的模式、充分溝通、達成共識，提供全方位的輔導協處。
南興國中，從2019年至今連續5年中輟再輟率為零，成立高關懷群組及時高效能掌握高關懷生行蹤，量身打造的高關懷課程，以課程實作、技能、豐富、多元引起學習興趣與動機，高關懷生就能穩定就學，避免再輟。
民生國中，則是鼓勵中輟之虞學生參與技藝教育課程，去年於嘉義市技藝競賽獲得「設計」職群第二名，在技藝課程學習的成功經驗也讓原本國中畢業後就不打算繼續升學的學生，決定繼續高職課業學習。
林立生表示，嘉義市推動「適性揚才，成就每一個孩子」，讓每一位孩子都能找到學習的樂趣，落實中輟預防與復學輔導工作。在學校與網絡單位一起攜手合作下守護每個孩子，積極協助中輟生返回校園穩定就學，解放天賦，展現光彩和自信。
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