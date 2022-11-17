快訊

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

新北7校獲10座中輟預防獎 迷失孩子返校學習

中央社／ 新北17日電

新北市7校今天獲10座中輟生預防業務獎項，其中，三重高中主任教官陳孝盈，透過資源連結與縝密分工，將每名學習低成就或生活作息不正常的學生，願意重返學校並讓其穩定學習。

新北市府教育局今天表示，111年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會，今天在花蓮縣舉行；新北市長期深耕學生中輟預防與復學輔導工作，今年囊括8座「績優單位及機關團體獎」，與2座「績優個人獎」。

教育局長張明文透過新聞稿表示，新北市國中、國小學將近30萬名學生，中輟學生的背後因素複雜且多元，由於各校師長與教官的努力，推動「教育零拒絕、中輟零容忍」，讓中輟率與再輟率持續下降，讓中輟孩子重返校園後能持續穩定就學。

三重高中主任教官陳孝盈獲績優個人獎，他分享，找回中輟孩子是「今天不做、明天就會後悔」的工作，為照顧好每個孩子，不放棄每個機會；尤其，中輟因素複雜，須分工並連結外界許多資源，將學習低成就或生活作息不正常的學生，帶回學校穩定上課。

也獲績優個人獎的龍埔國小主任張家鈞說，在孩子徬徨不安的身上看到自己的責任，用愛盡力發揮輔導工作的價值，並陪伴孩子共同成長、茁壯，協助中輟生返回校園穩定就學，找到屬於自己的舞台。

教育局說，榮獲「績優單位及機關團體獎」的8個團隊為丹鳳高中、警察局少年隊、龍埔國小、碧華國小、景新國小、明志國中、鳳鳴國中、蘆洲國中。

鳳鳴國中為讓孩子期待上學，規劃多元高關懷彈性課程，包含攀樹、傳統射箭、細說禪繞、認識電競、園藝農趣及豐富的戶外體驗課程。

鳳鳴國中校長林世慶說，曾有學生為照顧自己的菜苗，願意天天到校澆水施肥，看到孩子因被需要而看重自己的生命價值，讓他非常感動。

碧華國小校長賴森華表示，當學生就學不穩定或中輟時，與家長攜手以多元策略合作，並結合社區資源，耐心陪伴與同理孩子的心理需求，願意重返學習的路。

明志國中輔導主任黃宜貞表示，每個中輟孩子背後都有一段故事，透過團隊合作不放棄每一個孩子，才能真正幫助到學生願意繼續學習。

教育局說，與新北市府警察局少年隊攜手協尋中輟生，並辦理休閒教育活動陪孩子打籃球等，與青少年建立信任關係協助返校就學，找回迷失的孩子。

新北市長 教育局 教官

延伸閱讀

提告停止捷運開發 新北產業園區廠商敗訴

影／侯友宜曝艾司摩爾投資案 林佳龍：割稻尾

回應林佳龍「天龍地虎說」 侯友宜：可多認識了解新北

新北市證實ASML投資林口 投資額至少300億元

相關新聞

財務惡化 新光高中、賢德工商列專輔

教育部昨天召開第七次私校退場審議會，除了中州科大、台灣首府大學確定明年七月退場外，更以「財務惡化」為由，新增高雄市新光高...

兒寫作業稱偉人為「歷史負擔」讓媽想道歉 網卻直呼：很中肯

不少孩子將想像力體現在作業上，但這個孩子的「筆誤」竟引來網友一片誇讚。一位媽媽在臉書上PO出孩子的國文填空作業，並向「偉人」道歉，但看到孩子填空的答案後，網友們卻會心一笑，直呼「他說出心裡話」、「很中肯」。

南市公布線上閱讀平台好書 國中生愛青春議題書籍

台南市教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，今天公布高國中小熱門好書，老師分析，國小高年級學生閱讀品味偏向議題式的書籍，...

金門高中師生出繪本「公車週記」 校園簽書會掀熱潮

屬於金門的「車車繪本」上市囉！金門高中教師黃主真與高三學生孫嗣禕共同創作《牛角姐姐的公車週記：３號》的交通繪本，日前在學...

嘉縣大湖國小與社區青農推食農教育 帶領學童訪菇仔寮

為培養學生對於家鄉與環境的關懷，嘉義縣番路鄉大湖國小全力推動食農教育，今天與社區內的大鑫農場合作，讓學生了解居住地生態環...

南市國中小獨立研究貼近生活 非為研究而研究

台南市資優教育多元發展，獨立研究主題競賽邁入第9年，今年共有20校54組報名，經初審後14校25組進入發表，成績揭曉，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。