新北7校獲10座中輟預防獎 迷失孩子返校學習

新北市7校今天獲10座中輟生預防業務獎項，其中，三重高中主任教官陳孝盈，透過資源連結與縝密分工，將每名學習低成就或生活作息不正常的學生，願意重返學校並讓其穩定學習。

新北市府教育局今天表示，111年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會，今天在花蓮縣舉行；新北市長期深耕學生中輟預防與復學輔導工作，今年囊括8座「績優單位及機關團體獎」，與2座「績優個人獎」。

教育局長張明文透過新聞稿表示，新北市國中、國小學將近30萬名學生，中輟學生的背後因素複雜且多元，由於各校師長與教官的努力，推動「教育零拒絕、中輟零容忍」，讓中輟率與再輟率持續下降，讓中輟孩子重返校園後能持續穩定就學。

三重高中主任教官陳孝盈獲績優個人獎，他分享，找回中輟孩子是「今天不做、明天就會後悔」的工作，為照顧好每個孩子，不放棄每個機會；尤其，中輟因素複雜，須分工並連結外界許多資源，將學習低成就或生活作息不正常的學生，帶回學校穩定上課。

也獲績優個人獎的龍埔國小主任張家鈞說，在孩子徬徨不安的身上看到自己的責任，用愛盡力發揮輔導工作的價值，並陪伴孩子共同成長、茁壯，協助中輟生返回校園穩定就學，找到屬於自己的舞台。

教育局說，榮獲「績優單位及機關團體獎」的8個團隊為丹鳳高中、警察局少年隊、龍埔國小、碧華國小、景新國小、明志國中、鳳鳴國中、蘆洲國中。

鳳鳴國中為讓孩子期待上學，規劃多元高關懷彈性課程，包含攀樹、傳統射箭、細說禪繞、認識電競、園藝農趣及豐富的戶外體驗課程。

鳳鳴國中校長林世慶說，曾有學生為照顧自己的菜苗，願意天天到校澆水施肥，看到孩子因被需要而看重自己的生命價值，讓他非常感動。

碧華國小校長賴森華表示，當學生就學不穩定或中輟時，與家長攜手以多元策略合作，並結合社區資源，耐心陪伴與同理孩子的心理需求，願意重返學習的路。

明志國中輔導主任黃宜貞表示，每個中輟孩子背後都有一段故事，透過團隊合作不放棄每一個孩子，才能真正幫助到學生願意繼續學習。

教育局說，與新北市府警察局少年隊攜手協尋中輟生，並辦理休閒教育活動陪孩子打籃球等，與青少年建立信任關係協助返校就學，找回迷失的孩子。