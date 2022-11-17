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南市公布線上閱讀平台好書 國中生愛青春議題書籍

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，今天公布高國中小熱門好書，學生分享閱讀經驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，今天公布高國中小熱門好書，學生分享閱讀經驗。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，今天公布高國中小熱門好書，老師分析，國小高年級學生閱讀品味偏向議題式的書籍，逐漸趨向深度思考，國中則偏好青春議題的書籍。

教育局長鄭新輝表示，去年委託台師大的研究證實，透過布可星球可有效提高學生的閱讀理解能力，且布可星球的選書精彩多樣，兼顧經典、知識、趣味及啟發性。由各年級學生選讀的熱門好書發現，孩子透過閱讀跨越不同國界、世代，讓閱讀成為多元文化理解的橋梁。

國小閱讀推動教師洪惠月說，從高年級熱門布可書單中，發現小朋友的閱讀品味逐漸趨向深度思考，值得鼓勵與肯定。《班雅明先生的神祕行李箱》用輕快猜謎式的筆調，講述沉重的流亡故事，引發讀者思考當前國際間的難民問題; 《討厭的人都跌倒吧》則是探討如何排解負面情緒，讓孩子面對逆境學會紓解壓力。這幾本熱門布可，都是透過故事傳遞重要議題，逐步引導小朋友深度思考。

國中閱讀推動教師盧易?? 表示，國中熱門布可《失落的一角遇見大圓滿》觸動了國中生多感易敏的心；《好好照顧我的花》故事以簡單的青春線條述說愛情，而友情也是如此的微妙，這樣的青春課題，讓這本書成為熱門。

國小高年級布可能量排行第1的大港國小學生林可瀚說，剛開始接觸布可星球，先從淺顯易懂的繪本著手，然後挑選適合自己的書來看，超出程度的書就與家人共讀並完成作答。最喜歡的書是《屁屁偵探》和《達克比辦案》等動腦推理偵探叢書，從中可以培養自身的專注力、觀察力、理解力，對日後考試解題方面有一定的幫助。

高年級能量排行第二的崇明國小洪姓學生表示，書單裡有很多都是「紐伯瑞文學獎」的好書，例如《手斧男孩》、《達爾文女孩》、《八號出口的猩猩》、《記憶傳承人》等書。只要照著書單閱讀，就絕對不會錯過好書。最喜歡《夏綠蒂的網》，每次看都有不同的體會與收穫，和高中的姊姊也會互相推薦好書。

國中能量排行第2的崇明國中王耀晨說，最喜歡的書是《水神》，自己常和媽媽一起看布可星球書單上的書籍，並且討論題目；也參加台南散步導覽的活動，跟書上的場景做連結，因此對地方文化與歷史更加的了解。

國中能量排行第三的建興國中蔡昶斌最喜歡《出發》，是超馬選手陳彥博寫的，書中提到當要做一件事情前，一定要在事前做好準備，在做事情時要永不放棄，不管是困難的還是簡單的，都應該把它好好的完成，事後贏得的成就才屬於你的。

台南市教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，今天公布高國中小熱門好書。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，今天公布高國中小熱門好書。記者鄭惠仁／攝影

台南 教育局

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