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影／羅東公正國小體操隊 出征2全國賽事摘3冠佳績

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
公正國小體操隊參加全國競技體操錦標賽、全國基層訓練站體操對抗錦標賽，表現不俗。圖／公正國小提供
公正國小體操隊參加全國競技體操錦標賽、全國基層訓練站體操對抗錦標賽，表現不俗。圖／公正國小提供

宜蘭縣羅東鎮公正國小參加全國競技體操錦標賽，摘下國小組低年級團體、高年級團體的雙料冠軍，接著前往高雄出征全國基層訓練站體操對抗錦標賽，再奪高年級組團體冠軍。校長簡信斌表示，賽事成績亮眼，教練團隊功不可沒，也感謝縣府與家長的支持。

111年全國競技體操錦標賽上個月底在宜蘭縣立體操館展開，公正國小體操隊在主場地拿下好成績，不只抱回低年級、高年級的團體冠軍，中年級團體也有亞軍佳績。

校方說，此為國小最優級賽事，林呈彥去年在中年級組規定動作的鞍馬項目蟬聯冠軍二連霸，今年升上五年級挑戰高年級自選動作，難度相對較高，表現不俗獲得第3名。另外與林祐任、林祐安摘多面獎牌，包含地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓。

小選手參賽馬不停蹄，11月遠赴高雄參加111年全國基層訓練站體操對抗錦標賽，榮獲高年級組團體冠軍。校方提到，林祐任、藍睿恩在跳板項目挑戰新練的前空直體720度，無懼動作是否會失敗，比賽時完美落地，兩人並列第一。

公正國小體操專任運動教練吳柏賢表示，疫情影響練習進程，只要隊上或班上有人確診就得暫停喊卡，練習斷斷續續，使得選手得反覆訓練、恢復體能，重拾高難度動作的感覺。「體操訓練沒有奇蹟，只有累積」，期許小選手們以大學長李智凱為榜樣繼續努力，邁向成功之路。

公正國小體操隊近期參加全國2賽事，均拿下團體冠軍好成績。圖／公正國小提供
公正國小體操隊近期參加全國2賽事，均拿下團體冠軍好成績。圖／公正國小提供
疫情影響練習進程，只要體操隊上或班上有人確診就得暫停喊卡。圖／公正國小提供
疫情影響練習進程，只要體操隊上或班上有人確診就得暫停喊卡。圖／公正國小提供

宜蘭

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