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苗栗竹興國小運動場雙色跑道啟用 首間校園托嬰中心揭牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹興國小是苗栗縣內首間設置托嬰中心學校，充分活用校園原有閒置空間。圖／苗栗縣政府提供
竹興國小是苗栗縣內首間設置托嬰中心學校，充分活用校園原有閒置空間。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南鎮竹興國小今天上午舉辦雙色跑道啟用及縣內首間校園設置托嬰中心揭牌典禮，歷經3個月工期，全新跑道終於完工，托嬰中心則委外經營，預計可收托40名2個月以上至未滿2歲嬰幼兒，以提供平價、優質的教保服務。

縣府表示，竹興國小創校已逾30年，跑道因長年使用及喬木樹根隆起，造成跑道的不平整，且司令台因鋼筋嚴重外露，牆面磁磚嚴重龜裂損壞不堪，造成師生教學及民眾使用的安全疑慮；經教育部體育署及縣府共同補助經費780萬元，歷經3個月工期，全新雙色跑道操場完工啟用。

另外，為減輕家長育兒負擔並營造安全、友善、養育環境，在中央補助及縣府配合款共920萬元挹注下，設置「竹興公設民營托嬰中心」以活用校園原有閒置空間，規劃分齡照顧專業托育服務，並將委託「社團法人台灣愛家社福協會」經營，預計收托40名2個月以上至未滿2歲嬰幼兒。

托嬰中心在設計規劃之初，以綠建築認證之無毒建材施作為目標，結合可愛童趣造型設計並搭配溫和的色彩，營造舒適活潑、安全無毒且舒適的多元發展環境，結合竹興國小校內綠美化環境及共融遊戲器材，跨齡共享的學習空間。

縣長徐耀昌表示，0-12歲的國家幼苗與希望，未來將可延續在竹興學習成長，並與社區多功能學習中心結合，打造0-99歲皆宜的全齡學校；相信竹興國小能肩負起提供終身學習的責任，化身為典範型的優質學校。

竹興國小雙色跑道，歷經3個月工期，全新跑道今天正式啟用。圖／苗栗縣政府提供
竹興國小雙色跑道，歷經3個月工期，全新跑道今天正式啟用。圖／苗栗縣政府提供

托嬰 綠建築 苗栗縣 徐耀昌

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