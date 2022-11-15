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環境教育從小做起 鄧公國小淨灘守護海岸

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公國小「白沙灣淨灘」活動，清出24公斤的海岸垃圾，學生也藉此學習守護我們的環境。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公國小「白沙灣淨灘」活動，清出24公斤的海岸垃圾，學生也藉此學習守護我們的環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公國小帶著學校六年級的學生進行「白沙灣淨灘」活動，全體老師與學生一起宣誓「淨灘宣言」開始淨灘任務，總共淨灘清出24公斤的海岸垃圾，學生也藉此學習守護我們的環境。

鄧公國小共有89人參與，收集了5大袋垃圾，不僅是清理垃圾，最重要的就是需要經過分類，統計後發現，寶特瓶有40個，吸管有16支，塑膠瓶蓋有20個，塑膠玩具有10個，塑膠提袋有37個，菸蒂頭有35支，漁網及繩子有56個，保麗龍96塊，鐵線63支等，總共淨灘清出24公斤的海岸垃圾。

鄧公國小校長謝芳儒表示，鄧公國小推動三好校園，持續的引導鄧公的孩子們成為存好心、說好話並且做好事的未來公民，鄧公國小營造讓孩子們的學習更具生活情境的校園，設計舉辦更多教學活動，讓孩子們實踐成為具有素養且能解決問題的未來公民，持續努力。

淨灘 淡水

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