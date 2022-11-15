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違停並排學童難行 汐止國小增家長接送區空間

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國小上放學連斑馬線都被佔據，新北市議員張錦豪會勘，研議改善增家長接送區空間方案。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國小上放學連斑馬線都被佔據，新北市議員張錦豪會勘，研議改善增家長接送區空間方案。 圖／觀天下有線電視提供

汐止大同路上的汐止國小，每天上放學的學生很多，家長接送孩子的汽機車，有時候連斑馬線都被佔據，造成學童過馬路不安全，也影響大同路車流，所以，新北市議員張錦豪會勘，研議改善增家長接送區空間方案。

大同里長黃翠華說，平常站在路口當學校導護志工的時候發現，在家長接送孩子上放學過程中，會因為停車問題而產生並排停車，甚至停在斑馬線上擋住人行道，尤其在上放學時，學生人數相當多，造成孩子在過馬路危險也不方便，所以，在討論後，也將把花圃調整，改為家長接送區。

新北市議員張錦豪表示，汐止國小有很多家長在接送孩子上放學，在校門口兩側因為車子一停，但是因為一旁的花圃不好開車門，另外，也影響視線，所以，請相關單位會勘，除了將斑馬線的斜坡加寬，另外，會增加家長接送區的空間，針對上面的一些花台調整，讓汐止國小家長接送孩子有更安全的空間，小朋友在通行過馬路也更安全，預計年底完成。

汐止

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