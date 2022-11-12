聽新聞
test
0:00 / 0:00
豐洲、翁子國小百年校慶 師生樂吹蠟燭切蛋糕
台中市神岡區豐洲國小、豐原區翁子國小今舉辦100周年校慶，副市長令狐榮達到場祝賀，與全校師生共同吹蠟燭切蛋糕，歡慶百年校慶，他表示，市府為提供孩子們更好的學習環境，積極補助學校經費，改善校園硬體設備，未來將持續投入更多教育資源。
令狐榮達致詞指出，市府補助豐洲國小增置校園監視設備及夜間照明，也解決至真樓旁連鎖磚鋪面不平問題，市府前年補助教學大樓至真樓、至善樓的教室冷氣裝設，今年百年校慶教育局也補助經費改善神洲路及豐洲路人行道，讓小朋友們有更安全與舒適的學習空間。
此外，市府也挹注經費給翁子國小改善硬體設備，包括智慧教室裝設、南棟及德富館耐震補強、設置半戶外球場、遊戲器材更新、電力改善及冷氣裝設、多功能教室整修、風雨走廊、操場及司令台維修、整建日式建築等，給孩子們一個美觀、安全、舒適的學習環境。
豐洲國小校長韓順進指出，豐洲國小從1922年創校至今，約有2萬多名畢業生，在各行各業表現優秀，如擔任鄉長、議員、里長、公職人員及各大企業負責人等，身為校長與有榮焉。
翁子國小校長詹勝淵表示，翁子國小連2年獲全國科學展覽競賽第1名，校友們無論在社會上的哪個位置，總能發光發熱，感謝市長盧秀燕、市府教育局、籌委會與家長會的幫忙，相信往後的100年將更加精彩。
教育局補充，翁子國小矗立至今的「紅磚校舍」屬日式建築，是翁子的精神象徵，市府以自籌款2890萬元補助完成整建，讓翁子精神能跟紅磚校舍代代相傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言