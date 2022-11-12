豐洲、翁子國小百年校慶 師生樂吹蠟燭切蛋糕

台中市神岡區豐洲國小、豐原區翁子國小今舉辦100周年校慶，副市長令狐榮達到場祝賀，與全校師生共同吹蠟燭切蛋糕，歡慶百年校慶，他表示，市府為提供孩子們更好的學習環境，積極補助學校經費，改善校園硬體設備，未來將持續投入更多教育資源。

令狐榮達致詞指出，市府補助豐洲國小增置校園監視設備及夜間照明，也解決至真樓旁連鎖磚鋪面不平問題，市府前年補助教學大樓至真樓、至善樓的教室冷氣裝設，今年百年校慶教育局也補助經費改善神洲路及豐洲路人行道，讓小朋友們有更安全與舒適的學習空間。

此外，市府也挹注經費給翁子國小改善硬體設備，包括智慧教室裝設、南棟及德富館耐震補強、設置半戶外球場、遊戲器材更新、電力改善及冷氣裝設、多功能教室整修、風雨走廊、操場及司令台維修、整建日式建築等，給孩子們一個美觀、安全、舒適的學習環境。

豐洲國小校長韓順進指出，豐洲國小從1922年創校至今，約有2萬多名畢業生，在各行各業表現優秀，如擔任鄉長、議員、里長、公職人員及各大企業負責人等，身為校長與有榮焉。

翁子國小校長詹勝淵表示，翁子國小連2年獲全國科學展覽競賽第1名，校友們無論在社會上的哪個位置，總能發光發熱，感謝市長盧秀燕、市府教育局、籌委會與家長會的幫忙，相信往後的100年將更加精彩。