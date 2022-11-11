弘文中學255對兄弟姊妹檔全國居冠 大會師排字

今天是民國111年11月11日，台中市弘文中學今天中午邀集校內255對兄弟姊妹檔，在廣場舉辦大會師排字活動，包含22對雙胞胎、8組三位兄弟姊妹檔，平均每5位學生中就有一人有手足情誼，比例高達全國中學之冠，

張輝政校長表示，家長「呷好道相報」，家中成員選擇就讀弘文，而這層特別的情誼，讓弘文中學更像是個大家庭，彼此真誠關懷、相互成長，全校師生向前精進。

255對手足，在同一所學校就讀，不僅作息時間相同、上下學可以作伴，回家後還能一起研究功課，教學相長，更能適應環境及激勵學習的腳步。

弘文中學分享，家住苗栗縣銅鑼鎮的國二5班張博勛及高三11班吳沛臻兩位姊弟，家長每日不辭辛勞開車往返台中及苗栗兩地送孩子到弘文讀書，而弟弟張博勛課業不懂之處，姐姐吳沛臻更扮演小老師角色，主動教導弟弟課業，讓父母親感到欣慰。