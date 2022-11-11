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暴龍來了 國立溪湖高中運動會變裝大鬥法

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中全校運動會運動員進場挖空心思。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中全校運動會運動員進場挖空心思。記者簡慧珍／攝影

台灣進入COVID-19後疫情時代，國立溪湖高中累積防疫時期低調能量，今天運動會爆發活力，運動員進場前，校長李明昭帶領300名師生跑操場10圈合計3000公尺，運動員彩裝進場爭奇鬥艷，書法展同步開幕，表現溪湖高中允文允武的多元面向。

溪湖高中111學年度全校運動會，主題定調「長跑健身蓄潛能；鵬程萬里祈願成。」校長李明昭延續過去7年的運動員進場前師生慢跑，帶領喜愛運動的師生跑操場10圈，鼓勵學生慢跑培養體力，一步一腳印堅持到終點。

去年疫情嚴峻，溪高學生剛注射完第三劑疫苗不適合劇烈運動，全校運動會以趣味競賽取代競技項目和學生社團表演。今年學生重回運動場都相當高興，運動員「創意造型進場」挖空心思，例如「暴龍」領導全班向司令台致敬、高舉反映時事的「凍蒜」大旗、關心地球永續發展扮成海洋生物「SDGS」、模仿神轎扛絨毛玩偶和使用氣球扮成動畫「小小兵」等造型五花八門，像嘉年華會一般熱鬧。

「湖畔墨情~蘇英田書法展」及兩岸書法交流展開幕，展出書法及作品「商周秦漢篆隸書法風格之演變」，適逢溪高校學生榮獲今年全縣語文競賽書法組第一名，校方期待未來三周展期學生參觀書法展，能感染蘇英田的書法墨韻、創意及美感，舒緩課業壓力和領悟藝術生命力。

疫情 神轎

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