苗栗縣立興華高中上千萬元打造新跑道 校慶歡喜啟用

苗栗縣立興華高中操場跑道年久失修，獲中央補助逾千萬元經費整建全新PU跑道，縣長徐耀昌與地方仕紳在今天校慶園遊會中為操場跑道剪綵啟用，期待師生在健康、安全、友善的運動空間盡情揮灑汗水，在運動領域發光發熱。

苗栗縣教育處指出，興華高中跑道排水問題造成鋪面高低不平且有多處破損，徐縣長及立委徐志榮等人積極爭取，獲教育部體育署補助經費1148萬元辦理整建工程。

興華高中校長胡文生指出，學校設有體育班，田徑是體育班專長項目之一，操場跑道因使用年限久，且出現隆起，恐將造成運動傷害，感謝獲縣府支持與協助，得以打造300公尺全新跑道，採用與國際級賽場同級的全密式PU材質，適合各類競賽活動。

徐耀昌、議長鍾東錦及教育處長葉蕊慧、地方代表以揭開大型禮物盒方式為跑道揭幕啟用，氣球往天空飛揚，也象徵興華學生未來一飛衝天；跑道啟用典禮後，校內展開運動會系列活動，學生在嶄新場域中比賽跑步、大隊接力等項目。