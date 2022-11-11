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苗栗縣立興華高中上千萬元打造新跑道 校慶歡喜啟用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立興華高中操場跑道獲中央補助逾千萬元整建完成，今天配合校慶活動歡喜舉行啟用儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立興華高中操場跑道獲中央補助逾千萬元整建完成，今天配合校慶活動歡喜舉行啟用儀式。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣立興華高中操場跑道年久失修，獲中央補助逾千萬元經費整建全新PU跑道，縣長徐耀昌與地方仕紳在今天校慶園遊會中為操場跑道剪綵啟用，期待師生在健康、安全、友善的運動空間盡情揮灑汗水，在運動領域發光發熱。

苗栗縣教育處指出，興華高中跑道排水問題造成鋪面高低不平且有多處破損，徐縣長及立委徐志榮等人積極爭取，獲教育部體育署補助經費1148萬元辦理整建工程。

興華高中校長胡文生指出，學校設有體育班，田徑是體育班專長項目之一，操場跑道因使用年限久，且出現隆起，恐將造成運動傷害，感謝獲縣府支持與協助，得以打造300公尺全新跑道，採用與國際級賽場同級的全密式PU材質，適合各類競賽活動。

徐耀昌、議長鍾東錦及教育處長葉蕊慧、地方代表以揭開大型禮物盒方式為跑道揭幕啟用，氣球往天空飛揚，也象徵興華學生未來一飛衝天；跑道啟用典禮後，校內展開運動會系列活動，學生在嶄新場域中比賽跑步、大隊接力等項目。

徐耀昌表示，今年補助縣內30所學校共2億3000萬元經費執行操場與跑道周邊設施整建工程，希望師生及社區民眾享有安全舒適的運動場所，興華高中培育出許多運動人才，如今有新跑道提供體育訓練，期待興華學子在學業或運動等領域，都能學習專業展現優勢。

苗栗縣立興華高中操場跑道獲中央補助逾千萬元整建完成，今天配合校慶活動歡喜舉行啟用儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立興華高中操場跑道獲中央補助逾千萬元整建完成，今天配合校慶活動歡喜舉行啟用儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立興華高中操場跑道獲中央補助逾千萬元整建完成，今天配合校慶活動歡喜舉行啟用儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立興華高中操場跑道獲中央補助逾千萬元整建完成，今天配合校慶活動歡喜舉行啟用儀式。圖／苗栗縣政府提供

體育 徐耀昌 苗栗縣

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