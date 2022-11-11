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換幾個硬幣？他見小二數學題氣炸 網揪關鍵字：以為考國文

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為姪子的數學考卷題目有問題，PO網讓大家來評斷。 圖擷自爆廢公社二館
原PO認為姪子的數學考卷題目有問題，PO網讓大家來評斷。 圖擷自爆廢公社二館

數學考驗著學生的理解與計算能力，卻也是學生最討厭害怕的科目，一名網友PO出國小二年級姪子的數學考題，當中有一題問道「錢包裡的錢換成10元硬幣，最多可以換幾個？」他認為姪子的答案是對的，但卻被老師改錯，讓這名網友很不服氣，於是PO網請大家評斷。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的圖片看到，題目寫著「姐姐錢包裡的零錢如下圖，如果全部換成10元，最多可以換（）個10元硬幣？」文字的下方圖示顯示有2張百元鈔、6個五元硬幣、3個10元硬幣，總共260元。

姪子寫的答案是「23個」，因為錢包裡已經有3個10元了，「不會拿10元換10元啊」，原PO聽了也很有道理，但老師卻打錯，還訂正為「26個」。老師說拿到試卷的答案就是26個，這讓原PO聽了不能接受，「題目是最多可以換幾個，不是全部有幾個，我覺得23正解啊，如果是全部有幾個，才是26啊」。

不少人都認同原PO看法，「我是不會把10元換10元啦，沒意義」、「我當下直覺也是算26個（應該要說總共有幾個10元），換23個確實也沒錯」、「題目出得不好，要是我也不會10元再拿去換10元」、「這應該送分，10元換10元意義不明」、「填鴨式教育的悲哀，邏輯上完全正確但卻因為硬要公式化而被打叉」、「如果這樣解釋，我會給他對，解釋的出來代表會」。

還有網友認為關鍵就在「換」這個字，「我怎麼覺得重點是『換』」、「題目如果是共有幾個就是26，可以『換』23個是正確的」、「要換幾個，那應該不能算自己原本有的10元硬幣吧」、「把『換』幾個改成『有』幾個就完全沒毛病了」、「這應該是考國文，不是考數學」。

爆廢公社 數學

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