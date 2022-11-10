基隆舞蹈初賽選出8名個人6組團隊 出征明年全國賽事

全國學生舞蹈比賽基隆市初賽今在百福國中四維堂登場，共有160名選手分在古典舞、民俗舞、現代舞和兒童舞蹈一較高下，最後選拔出8隊個人組、6隊團體組代表基隆出征明年度全國賽事。

基隆市教育處指出，本年度初賽激烈，最後獲得5特優18優等的好成績。個人組由建德國中許芯舞「京翎舞韻戲花槍」及高琳茵「Farewell」獲特優。仁愛國小熊沛柔「文武雙全小書僮」、七堵國小洪品葳「釀香」、建德國小吳若語「疫世界」、建德國中李聖宜「芬芳」、暖暖高中林佑恬「冬去」、經國管理暨健康學院李芷瑄「醉花蔭」，分別取得優等第1名佳績。

團體組仁愛國小「武笈‧鋭俠行」、建德國中「展翅翱翔舞天際」、成功國中「鬱」榮獲特優=. 正濱國小「花仙彩絮舞娉婷」、仙洞國小「鄉間童趣」、堵南國小「Sleeping Party」獲得優等第1名。

教育處長杜國正表示，近兩年受疫情影響，團隊練習困難重重，每一齣舞碼都是汗水交織著淚水而成，肯定團隊的辛苦勤練付出，也顯見本市深耕藝術教育有成。