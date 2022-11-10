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守護校園安全 淡水區新興國小設AI監視系統

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興國小透過新北市議員蔡錦賢的經費爭取之下，設置紅樹林數位有線電視的AI智慧監視系統，以維護校園師生學習環境安全。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興國小透過新北市議員蔡錦賢的經費爭取之下，設置紅樹林數位有線電視的AI智慧監視系統，以維護校園師生學習環境安全。 圖／紅樹林有線電視提供

為有效精準的防止陌生人入侵校園，淡水區新興國小透過新北市議員蔡錦賢的經費爭取之下，設置紅樹林數位有線電視的AI智慧監視系統，讓學校周圍的圍牆都有安全防護網，智慧AI能夠自動偵測人形翻牆動作，有效精準發出警報，以維護校園師生學習環境安全。

這次結合在地企業紅樹林數位有線電視，於新興國小周邊圍牆建置AI智慧網路監視器鏡頭共20支。

新北市議員蔡錦賢表示，最方便的就是，智慧AI能夠自動偵測人形翻牆動作，有效精準發出警報，以維護校園師生學習環境安全。

學校周圍車流量大，一般的監視器常常會誤判路人經過發出警報，而使用AI智慧網路監視器。

新興國小校長李連城表示，管理者不但可以直接從手機就可以看到學校附近的狀況，在上下課時段更容易清楚了解目前的交通狀況，而在上課或是晚上時，更可以防止有心人士入侵校園，因此學校也非常感謝議員的協助爭取經費，讓學生有一個安全安心的學習環境。

AI 監視器

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