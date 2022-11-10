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「要帶爸媽上台北玩」 安得烈為偏鄉弱勢兒圓夢

聯合報／ 教育事業部
安得烈慈善協會「第七屆學藝競賽」 繪畫類10-12年級組特優-陳柏安〈市「景」小民‧面「麵」相覷〉。圖／中華安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會「第七屆學藝競賽」 繪畫類10-12年級組特優-陳柏安〈市「景」小民‧面「麵」相覷〉。圖／中華安得烈慈善協會提供

「我要用自己的力量，帶全家人一起到台北玩」家住彰化的小學生陳以玹參加第七屆安得烈學藝競賽，勇奪繪畫類5-6年級組優選，主辦單位招待全家北上出席頒獎典禮，設宴款待，一圓全家出遊心願。陳媽媽說，當孩子跟她開口時，雖感欣慰，但又不想造成孩子太大壓力，沒想到真的得獎，她難掩興奮說「這是我們一家四口第一次一起到台北！」

中華安得烈慈善協會日前在台北中正紀念堂舉辦「第七屆學藝競賽」頒獎典禮，近百位得獎學生與家人一同上台領獎。「第七屆學藝競賽」獲獎作品也在館內藝廊展出，許多得獎者把握機會欣賞他人作品。

主辦單位表示，得獎時刻更要有家人陪伴，為鼓勵同學出席領獎，不僅補貼得獎者家人的交通、住宿，更讓家人陪同上台，希望打造最難忘的回憶。因此有不少學生是以「要靠自己帶家人到台北玩」為動力，努力創作最棒的作品。

繪畫類10-12年級組特優的陳柏安，前兩次都是優選，他跟媽媽約定「如果這次拿到特優，我要穿西裝上台領獎！」雖然家境不富裕，但陳媽媽仍全力支持。當他如願穿西裝出席頒獎時，陪他成長的工作人員也開心的上前祝賀。

作文類10-12年級組特優的鄭金寶，家裡是低收入戶，加上媽媽生病，爸爸藉酒澆愁，不想回家的他，小學三年級就學會抽菸、喝酒、吃檳榔，因中輟嚴重，隔年被送去寄養家庭，寄養家的生活規律，寄養父母曾對他說，你不能決定出生的家庭，但你可以決定你的未來」，他想改變原生家庭的命運，於是重拾書本，以全校第一名的成績自國中畢業，高中考上第一志願，今年還考上空軍官校。他寫出育幼院時期的生命故事，獲評審青睞拿下特優，「我希望可以用我的故事來鼓勵所有人，遇到困難不要怕，只要願意再試一次，就一定能跨過那個坎」。

繪畫類5-6年級組特優的張又婧，四年前動了一場大手術，當時躺在病床上，她只能透過畫畫抒發心情，後來愛上畫圖，教她的畫畫老師是泰雅族人，「我想透過比賽介紹快失傳的黥面文化」，沒想到這張黥面的泰雅奶奶，成了今年學藝競賽特刊、桌曆的封面人物，圓了她想宣傳原住民文化的心願。

安得烈理事長張德明強調，安得烈提供身心靈全方面的照顧，除了媒合生理上的食物需求外，也連續七年舉辦「學藝競賽」，給予青年學子舞台，展現寫作與繪畫等才藝，「若能透過學藝競賽，替國家培養有潛力的藝術人才，那就更棒了」。

張德明讚許作品中展現的單純、善良，他提醒同學，未來的人生不可能一路順遂，「遇到困難要正面看待，世界就會用正面的方式來回報」，如果有需要，請接受別人的幫助，若有能力，就要伸出援手幫助他人，讓社會充滿正能量。

前國安會秘書長高華柱表示，安得烈以食物銀行起家，自從羅紹和擔任執行長後，開始關心住在偏鄉但有才藝、有潛力的青年，「偏鄉孩子不像都市小孩般，能享有充分資源學習才藝」，還好有家長的支持、同學自己的努力，才能創作出這麼超乎想像的作品。

安得烈第七屆學藝競賽公益畫展，實體展即日起至11月14日止，國立中正紀念堂一樓藝廊展出。線上展在聯合報教育官網「聯合學苑」展出（https://udncollege.udn.com/chaca7/）。

安得烈慈善協會正舉行「第七屆學藝競賽」展覽，許多得獎者、民眾把握機會欣賞。圖／中華安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會正舉行「第七屆學藝競賽」展覽，許多得獎者、民眾把握機會欣賞。圖／中華安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會「第七屆學藝競賽」 繪畫類5-6年級組特優-張又婧〈慈祥的奶奶〉。圖／中華安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會「第七屆學藝競賽」 繪畫類5-6年級組特優-張又婧〈慈祥的奶奶〉。圖／中華安得烈慈善協會提供

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