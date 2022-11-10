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學生當關主 富春國小創意科學闖關玩翻天

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區富春國小今舉行「科學闖關活動」，由4至6年級各班設置闖關卡，大哥哥、大姊姊擔任關主，學生玩得不亦樂乎。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今舉行「科學闖關活動」，由4至6年級各班設置闖關卡，大哥哥、大姊姊擔任關主，學生玩得不亦樂乎。圖／富春國小提供

台中市豐原區富春國小今舉行「科學闖關活動」，學校設置的科技闖關，由4至6年級各班設置闖關卡，大哥哥、大姊姊擔任關主，學生過完6關卡可到「闖關成功嶺」領取小禮物及人氣投票貼紙，玩得不亦樂乎。

闖關活動有「智能遙控車」、「滾珠迷宮」、「凱比星際冒險」、「三D立體繪圖趣」、「磁力世界盃」、「氣球不思議」、「不落地的乒乓球」、「彈珠檯」、「以杯取珠」、「彈彈跳跳~不思議」、「不一〔班〕降落」及「住在深海的大鳳梨裡」等12個關卡。

除了趣味闖關外，也是對孩子學習成果的驗收，設計的關卡半數以上，都是由老師和學生共同完成，讓科學力、美學力、表達力在潛移默化中有所精進。

學生林喬恩認為，三D立體繪圖趣最好玩，可以發揮創意，製作小飾品；學生游允暘說，每個關卡都很好玩，尤其是智能遙控車透過程式控制遙控車跟隨指令移動，很有挑戰性。

校長李秀櫻表示，藉由科學日闖關活動，讓學生以遊戲、實驗、操作等多元方式，增進學生創作思考主動探索與研究的能力，深耕科學教育，提升科學素養。

台中市豐原區富春國小今舉行「科學闖關活動」，由4至6年級各班設置闖關卡，大哥哥、大姊姊擔任關主，學生玩得不亦樂乎。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今舉行「科學闖關活動」，由4至6年級各班設置闖關卡，大哥哥、大姊姊擔任關主，學生玩得不亦樂乎。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今舉行「科學闖關活動」，由4至6年級各班設置闖關卡，大哥哥、大姊姊擔任關主，學生玩得不亦樂乎。圖／富春國小提供
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台中市豐原區富春國小今舉行「科學闖關活動」，由4至6年級各班設置闖關卡，大哥哥、大姊姊擔任關主，學生玩得不亦樂乎。圖／富春國小提供

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