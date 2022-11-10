正修應外系畢業公演 學生挺過疫情重現「冰雪奇緣」

正修科技大學應用外語系111級畢業公演「Frozen」，改編自2013年知名3D動畫電影冰雪奇緣；這次學生克服疫情，透過視訊練習自行編舞、編劇、製作道具，歷時半年籌備，將呈現不一樣的歌舞演出；公演預計11月15日登場，校方開放免費入場，更廣邀民眾前往觀賞。

系主任張世娟表示，正修科大應外系舉辦畢業公演已有10年傳統，過去曾改編舞孃俱樂部、歌舞青春等知名電影，由應屆畢業生發揮創意，搬到校內舞台演出；今年希望能有更不一樣的歌舞演出，因此選擇冰雪奇緣作為這次演出的改編題材。

張世娟說，每次演出都是由演出學生自行編舞、編劇、製作道具、尋找合適舞台服飾與彩妝；此外，這次演出相較往年別具意義，受疫情影響，不少學生無法到校練習，但仍克服空間，透過視訊互相練習對話、舞蹈。

談到這次公演，總召兼導演柳仲徽說，身兼兩職雖然累，但收穫多，從3月開始籌備公演至今，感謝老師及伙伴的支持與努力，才能共同撐起這次公演。

舞蹈組長陳泳裕分享，在排練過程中，與多數沒戲劇及舞蹈經驗的同學一起從頭學起，參與演出的同學，都無畏疫情艱難，馬不停蹄的練習，才能在出社會前夕，藉畢業公演，在舞台上為大學生涯共同畫下完美句點。

學生林品伃飾演Anna（安娜）；她說，演戲雖然是自己的夢想，但如何融入角色，依舊需要透過戲劇老師指導，並且私下不斷揣摩練習，才能突破困難，更大方的表演。

飾演Elsa（艾莎）的學生廖芷欣則說，即使頂著疫情及籌備演出的壓力，卻仍能共同演出的同學們一起進步，這過程其實很享受，逐漸從生手，開始變得熟練，能更放開的演出，詮釋自己所飾演的角色。