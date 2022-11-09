百萬硬體加持 新北光仁中學展演空間媲美專業劇場

新北光仁中學成為新北市藝術教育中心後，本學期再導入兩廳院「廳院學計畫」，請劇場業師進校園，帶著學生將社會議題融入演出，學習更立體。

光仁中學附設音樂資優實驗班培育無數音樂人，為推動藝術教育再創新，兩年前申請加入新北市政府「新北創新教育加速器」計畫，斥資百萬打造新北市首座校園多功能藝術展演空間，除了建置舞台布幕、混音器、主動式喇叭和專業舞台燈具，也配備播放音樂、影像的筆電和燈光音響遠端控制平板，功能完備。

這處展演空間已辦過兩次大型活動，包括和天作之合劇場同作推出的「音樂劇教學應用工作坊」，以及國家兩廳院廳院學計畫「平靜的詩」──紀錄劇場與生活實作課程，在專業設備支援下，教學效果再升級。

其中，「平靜的詩」為期6周、共12小時，由「狂想劇場」編劇沈婉婷擔任業師，介紹應用戲劇發展和紀錄劇場，也帶學生排練法庭短劇。聽講後實際演出，跳脫課本的深化學習，讓光仁學生特別有感。

校方表示，光仁原有的表演教室已用了50年，設備和器材老舊，藉由新北市經費支持，蛻變為新北藝術教育中心，有助學生展演升級，也為藝術教育奠定良好基礎。