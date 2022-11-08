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生生用平板各校落實程度不一 教育界憂恐加劇數位落差

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
生生用平板實際上路兩個月，直擊中小學教學現場，很少看見昏昏欲睡的學生，但他們精神抖擻舉手叫老師，多半不是學科有問題，而是軟硬體接連出包。圖為雲林麥寮國小。記者曾原信／攝影
生生用平板實際上路兩個月，直擊中小學教學現場，很少看見昏昏欲睡的學生，但他們精神抖擻舉手叫老師，多半不是學科有問題，而是軟硬體接連出包。圖為雲林麥寮國小。記者曾原信／攝影

「老師，畫面一直轉圈圈」、「筆刷工具在哪裡？」、「聲音關小一點」，生生用平板實際上路兩個月，直擊中小學教學現場，很少看見昏昏欲睡的學生，但他們精神抖擻舉手叫老師，多半不是學科有問題，而是軟硬體接連出包。在網路設備不給力、教師授課意願低、數位教學能力待加強三大因素影響下，各校落實程度不一，也讓家長與教師憂心，久了恐加劇數位落差。

疫情帶動線上教學趨勢，行政院今年起砸200億元，由教育部推動中小學四年期數位學習精進方案。首年先花了102億，替全國中小學購買61萬台平板及充電車，並建置班級網路，補充3.09萬台無線網路基地台，目標要讓班班有網路、生生用平板。

但開學已兩個多月，教室網路仍頻繁當機。雲林麥寮國小是全國偏鄉學校中，人數最多的學校，全校1000多名學生，生生「有」平板。走進三年級的音樂課，音樂老師將平板融入課堂，還搭配電子白板教學。但當老師藉音樂遊戲網站，下指令要學生搶答，才剛過一分鐘，已有人興奮高喊「我拿下1000分」，卻還有人連畫面都打不開，無奈地單手托腮看著平板「轉圈圈」。

平板到位了，卻沒有人手一副耳機。在這堂音樂課中，有的學生自備耳機，享受在自己創作的樂曲中，卻也有學生沒有耳機，只能共享嘈雜的樂曲環境。

同樣位處雲林偏鄉海線的台西國中，英文老師在彈性課藉Cool English網站，讓學生練習英聽與閱讀，只見學生將耳朵、眼睛貼近平板，問學生不會彼此干擾嗎？他們笑答「老師說開小聲一點，在一個小角落聽」。

也並非每位教師都能將平板與教學結合的得心應手。有偏鄉小學教務主任坦言，學校老師仍習慣傳統教學，目前平板大都鎖在充電車裡；也有國小顧及低年級學童視力，開學至今未將平板融入教學。一位不具名都會區國小教師憂心，若政策非同步上路，恐加劇數位落差。

比如苗栗南河國小，考量低年級對平板先備知識相對不足，也顧及視力，尚未將平板融入教學，由於學校是實驗小學，且位處公館鄉山區，學校希望孩子能多與大自然接觸；中高年級則陸續將平板融入教學，但實際觀課卻也面臨網路問題，不只看影片當，回答問題完又再當，考驗教學者耐心。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽認為，數位落差一定會發生，沒有能力執行政策的學校或教師，只能將平板教學期程不斷往後延，這項政策也可能淪為「撒錢政策」；全國家長團體聯盟理事長蕭東原也說，城鄉數位落差一直存在，但他認為可從家庭教育著手推動。

教育部表示，推動數位學習非一蹴可幾，因此規畫以四年時間，循序漸進引導師生習慣使用數位工具教學與學習，目前也已公布中小學數位教學指引，透過研習課程實作，並推廣教學指引，提升教師數位教學知能。

教育部也說，已補助縣市政府成立數位學習推動辦公室，並組輔導團隊入校輔導，了解學校使用數位工具教學情形，若學校有諮詢需求，也可先向縣市推動辦公室尋求支援，藉上述作為應可有效推動數位學習，降低數位落差。另將持續監測網路頻寬，有需求就即時提升。

南河國小校長曾慶寧是理工背景，多年前就已嘗試將數位教學融入課堂，現在也積極成為因材網認證講師。她表示，校園裡總會有先行者、觀望者、抗拒者，先行者人數較少，多數教師都還在觀望，抗拒者則需有其他教師一同帶領，藉由教學共備一同前進。

小學 偏鄉學校 教育部

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