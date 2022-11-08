蘭潭國小天文台直擊月全食掩天王星 學童:像萬聖節月亮

今晚全台目睹月全食，且紅色月亮掩天王星，嘉義市蘭潭國小的天文台全程直擊，也在網路直播，讓學童、社區民眾讚嘆千年難得一見的天文奇景，還倒數計時天王星「復出」，當看見藍綠色的天王星出現時，現場相當興奮，

蘭潭國小學生吳秉蓁說，「這是我的第一次，而且要等很久才能看到，今天真的看到了很得意，很漂亮，很像萬聖節有的月亮」；同學陳彥瑾說：「一半黑的一半紅的、看到了很開心」。在地社區劉先生說，第一次近距離看到天文望遠鏡，圓了30幾年的願望，看到這特殊天象好開心」