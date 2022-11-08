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蘭潭國小天文台直擊月全食掩天王星 學童:像萬聖節月亮

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭國小天文台今天晚間全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小天文台今天晚間全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供

今晚全台目睹月全食，且紅色月亮掩天王星，嘉義市蘭潭國小的天文台全程直擊，也在網路直播，讓學童、社區民眾讚嘆千年難得一見的天文奇景，還倒數計時天王星「復出」，當看見藍綠色的天王星出現時，現場相當興奮，

蘭潭國小學生吳秉蓁說，「這是我的第一次，而且要等很久才能看到，今天真的看到了很得意，很漂亮，很像萬聖節有的月亮」；同學陳彥瑾說：「一半黑的一半紅的、看到了很開心」。在地社區劉先生說，第一次近距離看到天文望遠鏡，圓了30幾年的願望，看到這特殊天象好開心」

市府教育處長林立生也到場見證天文奇景，蘭潭國小校長邱榮輝說，嘉市非常幸運，天王星掩入與復出的畫面，都能觀測得到，「月全食掩天王星」觀測活動大成功，也是校方長期推動天文教育的原因，希望帶領更多的人一窺天文奧秘，透過天文望遠鏡讓人們親眼看見難得的特殊天象。

嘉義市蘭潭國小天文台今天晚間全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小天文台今天晚間全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小天文台今天晚間全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小天文台今天晚間全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小有天文台今天晚間開放學童及社區民眾，全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小有天文台今天晚間開放學童及社區民眾，全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小有天文台今天晚間開放學童及社區民眾，全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小有天文台今天晚間開放學童及社區民眾，全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小天文台今天晚間全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供
嘉義市蘭潭國小天文台今天晚間全程觀測「月全食掩天王星」。圖／蘭潭國小提供

蘭潭 月全食 奇景

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