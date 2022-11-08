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桃園六和高中國中部高手 勇闖世界象棋錦標賽得佳績

聯合報／ 教育事業部
六和高中國中部學生呂承勳日前在世界象棋錦標賽拿到U16男子第11名。圖／六和高中提供
六和高中國中部學生呂承勳日前在世界象棋錦標賽拿到U16男子第11名。圖／六和高中提供

桃園六和高中國中部學生呂承勳，日前在世界象棋錦標賽一路過關嶄將，擊敗亞洲多國高手，最後拿到U16男子第11名，好消息讓六和師生與有榮焉。

每二年舉辦一次的世界象棋錦標賽，是全球規模最大的象棋比賽之一。比賽設男子團體、男子個人、女子個人、U16男子、U16女子、U12男子、U12女子等項目。今年因疫情延至十月下旬在馬來西亞古晉舉行。

此次拿下佳績的呂承勳，很小就開始下象棋，小學即加入象棋社團，且每日跟父親下棋1小時，後來遇到象棋大師趙奕帆，從此更加堅定學習象棋的決心。他先從國內選拔賽中脫穎而出，參加世界象棋錦標賽。呂承勳說，他在國內選拔賽選上國家代表隊後，更加緊練習頻率，每日對奕外，每周二更要練習三小時以上，放學後會上網研究佈局與戰略，常常與父親及大師討論，藉此增進棋藝。

六和校方表示，呂承勳在馬來西亞比賽的第一天表現不佳，二戰二敗。但他沒有因此氣餒，立即調整過重的得失心，也和父親跟趙奕帆討論因應戰術，最終漸入佳境拿下好成績。

呂承勳說，參賽收獲頗多，多謝父親陪伴及趙大師指導，也感謝六和高中校長陳淑惠的鼓勵，導師邱新球的支持，他才有這次的成績。

六和高中國中部學生呂承勳（左）勇奪世界象棋錦標賽U16男子第11名，六和校長陳淑惠（右）特予以表揚。圖／六和高中提供
六和高中國中部學生呂承勳（左）勇奪世界象棋錦標賽U16男子第11名，六和校長陳淑惠（右）特予以表揚。圖／六和高中提供
六和高中國中部同學呂承勳(左)日前在世界象棋錦標賽拿到U16男子第11名。圖／六和高中提供
六和高中國中部同學呂承勳(左)日前在世界象棋錦標賽拿到U16男子第11名。圖／六和高中提供

馬來西亞 桃園 疫情

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