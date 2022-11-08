萬里國中禮堂終不再悶熱 設空調集會更舒適

許多父母會在意孩子的在校成績，日前一位父親就在網上抱怨，自家孩子剛升小學一年級，首次段考就不及格，只有58分，而且原因還是因為懶得看，讓他焦急詢問該如何教導孩子。許多家長看完文章後直言這是家常便飯，並勸這名父親放寬心，若想改善可以增強孩子閱讀能力。

2022-11-08 17:02