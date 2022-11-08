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萬里國中禮堂終不再悶熱 設空調集會更舒適

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里國中大禮堂經市議員白珮茹爭取經費，裝設了空調，讓師生在禮堂活動更舒適。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里國中大禮堂經市議員白珮茹爭取經費，裝設了空調，讓師生在禮堂活動更舒適。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里國中創校超過五十年，學生運動與集會常常使用到的大禮堂，一直以來都沒有空調，因此學生上課、運動與活動，人數一多就會感到些許的悶熱，本學期經市議員白珮茹爭取經費，裝設了空調，讓師生在禮堂活動更舒適。

市議員白珮茹說，每年到萬里國中參加畢業典禮或是校慶等活動，都有感受到悶熱，大禮堂在將近一甲子的時間裡經歷了外牆拉皮，但是卻因為電機設備一直無法負荷空調設備的運轉，一直無法裝設空調，近年來電機、電路設備終於更新，能夠負荷空調設備的運轉，終於在今年爭取經費，成功在禮堂中安裝了八台空調設備。

萬里國中校長馮麗慧表示，大禮堂在裝設空調設備後，學生們都相當期待到大禮堂裡的課程以及活動，而校隊練習也擁有更舒適的環境，相當感謝市議員的協助，讓大禮堂終於在有空調的使用下，能夠上課不悶熱，也補足了在班班有冷氣政策外，其他學習空間沒有辦法裝設冷氣的不足。

萬里 議員 班班有冷氣

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