父見小一孩首次段考不及格崩潰問「怎麼教？」 網勸補強1能力

許多父母會在意孩子的在校成績，日前一位父親就在網上抱怨，自家孩子剛升小學一年級，首次段考就不及格，只有58分，而且原因還是因為懶得看，讓他焦急詢問該如何教導孩子。許多家長看完文章後直言這是家常便飯，並勸這名父親放寬心，若想改善可以增強孩子閱讀能力。

一名父親在臉書社團「爆廢公社二館」發文po出一份源自嘉義市某小學的生活科試卷，他在內文寫道，「請問小孩到底要怎麼教，這紀念性的一張考卷必須留下，國小一年級就考這個分數會不會太早了，而且還是最簡單的生活題」，且令他最無奈的是，孩子常常因為字太多懶得看就隨便寫，讓他哭笑不得。

許多網友寬慰這名父親無須把分數看得太重，「你真的要深呼吸放寬心」、「會覺得簡單是因為，我們用『現在』的智力、經驗看待」、「分數不是最重要的」、「還好吧，我國小一、二年級沒有考超過10分，我後來是國立碩士畢業，現在在科技公司當主管」。

更有不少父母表示自家孩子也是如此，「不要想太多……我兒子一年級也是，現在依然這樣」、「感覺已經考很好了，我完全不敢想像我兒子的期末考成績…」、「我兒今年也是小一，考試時間結束估計只能看完第一大題」。

不少網友也提出具體建議，「才一年級，很大原因是因為對於考試還不習慣，想像他在幼稚園的時候沒有考試整天無憂無慮的，突然上小學就要考試了」、「幼兒園轉換到小一還不習慣是正常，培養他們閱讀的習慣，不會的要讓他們自己主動發問才是最好的學習」、「應該是題目看不懂或看不完，先加強閱讀能力吧，多看看適齡書籍」。